BU HAKİKAT YÜZLEŞMEDEN ORTAYA ÇIKMAZ: “SEVDİKLERİMİZ NEREDE”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Cumartesi Anneleri’nin eylemlerinin 30. yılına dair yazılı açıklama yaptı. Cumartesi Anneleri’nin Türkiye’nin en uzun soluklu eylemi olduğunu ifade eden, CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, “Cumartesi Anneleri; Türkiye’nin utanç verici “zorla kaybetmeler’ tarihine karşı vicdanın, direnişin ve hafızanın adıdır. Bugün bir kez daha, 30. yıl dönümünde hep birlikte haykırıyoruz: Kayıplarımız nerede?” dedi.

“HAK ARAMANIN SUÇ DEĞİL, İNSAN HAKKI OLDUĞUNU GÖSTERDİLER”

Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995’ten bugüne, her cumartesi günü Galatasaray Meydanı’nda düzenledikleri oturma eylemi ile yakınlarının akıbetini soruyor. Cumartesi Anneleri’nin; eylem yasakları, gözaltılar ve haklarında açılan davalara rağmen bir kere dahi “Sevdiklerimiz nerede?” demekten vazgeçmediklerini ifade eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, “Onlar, sadece kendi yakınlarını değil, bu topraklarda hak arayan herkesin sesi oldular. Yakınlarının akıbetini sormanın, mezar yerini öğrenmenin ve adalet istemenin bir suç olmadığını, bir insan hakkı olduğunu herkese gösterdiler” dedi.

“BU MÜCADELE TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİKLEŞME MÜCADELESİDİR”

30 yıldır “Kayıplarımız nerede” denilerek bir vicdan nöbetinin sürdürüldüğünü ifade eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, “Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi, bize hakikatın üstünün ne olursa olsun örtülemeyeceğini gösterdi. İnatla ve ısrarla sürdürülen bu mücadelede gerçek adalet mutlaka sağlanacak. Bizler de her zaman bu haklı mücadelenin yanında olacağız. Çünkü bu mücadele sadece yakınlarının akıbetini soranların mücadelesi olmanın dışına çıkarak, artık Türkiye’nin demokratikleşmesi mücadelesi olmuştur. İnsanın, karanlığın tüm zorba yanlarına inat, kaybettirilemeyeceği gösterilmiştir. Ancak bu karanlığa son verecek şey; yüzleşmedir, yüzleşmeden olmaz, yüzleşmeden hakikat karanlıktan kurtulamaz” dedi.

KAPATILAN DOSYALARI AÇIN

Gözaltında kaybetmenin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu, insanlığa karşı suçlarda zamanaşımının olmadığını ifade eden CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, “Bu mücadelede zamanaşımı denilerek kapatılan dosyalar var. Gerçek bir barış, hakikatle, hakikatın ortaya çıkarılmasıyla olur. Bu sebeple yeniden yargılamanın yolu açılsın. Suçlular cezasını alsın. Ancak böyle gerçek adalet sağlanır ve böylece bir daha benzer acıları yaşamayız.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)