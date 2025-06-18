Büyük Şeytan Amerika ve küçük şeytan İsrail’in Bizim en acımasız ATOM bombamız olduğunu herkes bildiği halde İRAN’ın ATOM bombası olamaz diyor. Sizce bu iki şeytan en basit küfür olan O.Ç’yi hak ediyorlar mı etmiyorlar mı ?

9 MİLYON NÜFUSU VE 22 BİN KM2.YÜZ ÖLÇÜMÜ OLAN İSRAİL’İN ATOM BOMBASI OLACAK AMA 86 MİLYON NÜFUSU VE 1 MİLYON 648 BİN KM2 YÜZ ÖLÇÜMÜ OLAN İRAN’IN KİSİNLİKLE ATOM BOMBASI OLMAYACAK DERKEN HİÇ UTANMIYORLAR…

Ey Büyük Şeytan Amerika ve suç ortağı küçük şeytan İsrail eğer ATOM bombası kötü bir şey ise neden sizde var ? Bir ülke için lazımsa ve iyi ise neden İsrail’ in 10 katı nüfusu ve 50 katı yüz ölçüme sahip olan İran’da neden olmasın ?

Yok eğer iyi ise ve bir ülkeye lazım ise neden İran’da da olmasın ? Üstelik İran nükleer bomba da yapmayacağım sadece enerji ihtiyacım için bu konuda çalışma yapıyorum dediği halde yok biz sana inanmıyoruz senin amacın atom bombası yapmak diyerek bir gecede egemen bir devletin en üst düzey 20 yöneticisine suikast yaparak öldüreceksin ve İran buna sesiz kalacak öyle mi ?

İran devlet yöneticileri satın alarak iş başına getirdiğiniz Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer kukla Arap rejimleri gibi İran’ı yönetenler’ de her şeyinize boğun eyse sizce 86 milyon İran halkı buna sesiz kalır mı ?

EY BÜYÜK ŞEYTANLAR SÜREKLİ İNSANLARI EZEREK SAĞLIKLI VE HUZURLU BİR YAŞAM SÜREMEZSİNİZ …

Trump ve Netanyahu yani bu iki büyük şeytan en büyük haydutluğu yapıyorlar.

Kendilerinde ATOM bombası başta olmak üzere en korkunç kitle imha silahları var.

İran benim nükleer enerjiye ihtiyacım var deyip uranyum zenginleştirmesi yapıyor.

Bu iki haydut yok senin amacın Nükleer silah yapmak biz bunu istemiyoruz diyerek bir gecede baskın yaparak İran'ın 20/30 üst düzey yöneticisini öldürüyor ve biz İran'a özgürlük getireceğiz halk isyan etsin diyerek çağrı yapıyorlar.

AYNI OYUNLARI DÜNYA DAHA ÖNCE BİR ÇOK İSLAM ÜLESİNDE GÖRDÜ…

Amerika, İngiltere ve İsrail güçlü oldukları ve İslam ülkelerinin başında halk ile barışık yöneticiler olmadığı sürece zalim ülke yöneticileri aynı oyunları sahneleyerek İslam ülkelerini paramparça etmeye devam edecekler.

BAKIN BU ÜLKELERE DE ÖZÜRLÜK ZENGİNLKİK VE DEMOKRASİ GETİRECEĞİZ R DİYEREK HEPSİNİ MAHVETTİLER.

-Irak’a Özgürlük mü Geldi ?

-Mısır'a Özgürlük mü Geldi ?

-Libya’ya Özgürlük mü Geldi ?

-Filistin'e Özgürlük mü Geldi ?

-Suriye'ye mi Özgürlük mü Geldi ?

-Yemen'e mi Özgürlük mü Geldi ?

TRUMP KENDİSİ DEMEDİ Mİ BİZ OLMAZSAK SUUDİ ARABİSTAN DAHİL HİÇ BİR KORFEZ ÜKLKESİ 6 SAAT AYAKTA KALAMAZ SÖZÜNÜ CANLI YAYINDA SÖLEDİ…

Trump bu sözden sonra 3 Günlük üç körfez ülkesi ziyaretinde 3.5 Trilyon dolar alıp gitti.

Bu para 57 İslam ülkesine verilseydi hiç birinde ekonomik bir sorun kalmazdı ve hiç birinin de dış borcu kalmazdı.

Aslında Trump açık ve esik bir şekilde canlı yayında şunu dedi ; İngilizlerin yaptığı çalışma ile İslam ülkelerinin başına halk ile barışık olmayan kukla yöneticiler getirdik.

Onlar Halk ile barışık olmadıkları için onlara destek veriyoruz onlarda bütün ekonomik değerlerini bize vermeleri gerekir diyerek HARACA BAĞLAMIŞ DURUMDA ...

Suud Müslümanlara pahalı pahalıya hac yaptırıp topladığı paraları bu zalimlere veriyor.

ABD, İngiltere ve İsrail’in ayak bastığı yerde ot bitmez. Bunlarda her türlü ahlaksızlığı ve ilkesizliği yaparak paranın peşindeler. Yıllarca Afganistan’ı karıştırdılar.

ABD. Afganistan’da kaçarken uçağın burnuna yapışan Afgan’ı indirme gereği duymadan havalandı o çaresiz adam yüzlerce metre yükseklikte tutunduğu uçaktan düşerek paramparça olarak öldü.

VAMPİR NETANYAHU İRAN HALKINA SESLENELEREK İRAN HİÇ BU KADAR ZAYIF OLMAMIŞTI İSYAN EDİN BİZDE SİZİN BAŞINIZA SİSİ GİBİ KUKLA BİR YÖNETİCİ GETİRELİM BİZİM MENFAATİMİZ İÇİN ÇALIŞTIĞI SÜRECE BİZ ONU NE ÖLDÜRÜRÜZ NEDE YAŞATIRIZ DİYOR.

Aslında Netanyahu‘nun sözleri kendi ülkesi için daha uygun. Neden mi ? Çünkü 1948 yılında kurulan İsrail hiçbir zaman böyle güçlü füzelere muhatap olmamıştı.

Kağıt üzerinde İsrail Nüfusu 9 milyon 200 bin küsür bunların yarısı en az iki veya üç ülke vatandaşıdır. İmkanı olan hiçbir insan roket ve füze altında yaşamak istemez.

Şuan bile imkanı olanlar yatlara ciddi parlar vererek Rum Kesimine kaçıp oradan da vatandaşı oldukları ülkelerine gidiyorlar. Asıl İsrail tarihin en zayıf döneminde. İsrail halkı zaten isyanda. Netanyahu hakkında sayısız dava var.

Bu davalardan kurtulmak için her gün yeni bir yere saldırıyor ama bunlar bile onu kurtaramayacaktır. Zaten uluslararası mahkemeler Netanyahu’yu hapis cezasına çaptırdı.

Yeni İsrail hükümeti Filistin devletini tanıyacak,1967 sınırlarına çekilecek: Gazze’de yıktıkları binaların bedeli ve hayatlarını kaybedenlere tazminat ödeyecek. Ve Bir daha haksız olarak hiçbir ülkeye saldırmayacağına söz verir ve ÜTOPİK Arz-ı Mevud hayalinden vaz geçtiğini söyleyerek ilk kurulduğu sınırlarına çekilirse daha rahat bir hayat sürebilir.

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ REJİM YÖNETİCİLERİĞ HATA EKSİK İŞLER YAPMIŞ OLABİLİRLER AMA ŞU AN ONLARI SORGULAMA ZAMANI DEĞİL…

İran İslam Cumhuriyeti yöneticilerinin hataları eksiklikler olabilir. Şu an savaşın ortasında saldırgan İsrail’e yarayacak bur tür eleştiriler yapmanın zamanı ve vakti değildir.

İsrail Saçmalık olan Arzı-ı Mevud hayaline ulaşmak için o toprakların bulunduğu ülkelerin hepsini İran ve Türkiye hariç hepsinin başına kendi kukla yöneticilerini getirdi.

Aynı kukla yöneticileri İran ve Türkiye’de de iş başına getirmek ve rahat rahat Arz-ı Mevud’a ulaşmak için yüz yılardır plan proje yapıyorlar.

İsrail’li yöneticilerin kendileri Arz-ı Mevud hayalimize ulaşmak için çeyrek final Gazze, yarı Final İran, Tam final için de Türkiye diyerek düşüncelerini açıkça ortaya koymaktan çekinmiyorlar.

Siyonist vampirler İran'ı Mısır gibi kendisine bağlamak için KUKLA Bir yönetim oluşturmanın peşinde ...

İsrail ve ABD imalatı olan bu kukla Mısır yöneticisi SİSİ Gazze için barışçıl yürüyüş yapan insanlara yürüme izni vermedi.

Mısır'ın başında Muhammed Mursi olsa idi Gazze bu hale gelir miydi ?

Şu an İRAN'ı eleştirsek 100 ayrı başlık bulabiliriz. Ancak şu an bu vakit o vakit değil.

Vakit İran'ın başarısı için dua etmek ve paylaşımlar ile destek vermek gerekir.

Bu İki alçak ABD Ve İSRAİL şu an İran’a başlatıkları saldırıda başarılı olurlarsa emin olun çok yakın zamanda Türkiye ye İHA yapma, SİHA yapma, ANKA yapma özetle sen İSRAİL' e en yakın İslam ülkesinin ve Siyonistler için tehlikelisin zaten Erdoğan Rejimi de 410 bin kişiyi zindanlar' a atmış hadi gelin bunu değişelim Türkiye Özgürleşsin diyecekleri gün gibi ortada...

Ey yöneticilerimiz bir an evvel bu basit çekişmeleri bir kenara bırakın hemen

İçte birlik için her türlü kavgaya son verelim.

Bugün İran’ düşen ateş bize düşmez demeyin, 33 sene önce IRAK’ ta kimyasal silah var deyip saldıran ABD’ye İslam ülkeleri dur bakalım deseydik bugün Gazze ve İran bu durumda olmazdı.

İsrail ve ağababası ABD. sadece güçten anlar. Güçlü olmak içinde birlik ve beraberlik içinde olmak gerekir.

Kimse Türkiye Irak veya İran değil demesin. Adamlarda para var teknoloji var şeytanlık var, ilkesizlik var bizim onlar için İran ve Irak’tan ne farkımız var ?

Tehlike bize çeyrek mesafede Hükümet ve muhalefetin birbirleri ile kavgaya girip güçlerini boşa harcamaları gerekir.

İmamoğlu başta olmak üzere 30 Ekim 2024’den bu yana gözaltına alınan bütün siyasetçiler hemen serbest bırakılıp yargılama tutuksuz bir şekilde canlı yayın eşliğinde yapılmalı.

Halkımız sorulan soruları ve cevapları görsün ve vicdani bir kanat sahibi olsun.

Hem içte birlik olmamız lazım diyerek açıklama yapacaksınız hem de her gün yeni bir dalga ile İBB’yi ve CHP’yi çalıştıramaz hale getirmek için hamle yaparsanız inandırıcılığınız olmaz.

Haydi hep beraber Siyonist tehlike kapımıza gelmeden içte birliği sağlayalım hemen şimdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Aj