KENDİ İMZALADIĞI ANŞLAŞMAYI BOZAN "İTRAİL" SAHUR VAKTİ 300'E YAKIN GAZZE'Lİ MÜSLÜMANI HUNHARCA KATLETTİ ...

1948'Den bu yana Filistinlilerin toprağında terör faaliyetleri yapmaktan bir adım geri durmayan terör devleti İsrail her geçen gün 2 milyarlık İslam aleminin dağınık durumundan faydalanarak büyük şeytan ABD'nin maddi ve manevi desteği ile 7 Ekim 2023 yılından bu yana katliamlarına devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

Terör devleti "İtrail" kendi halkının rehinelerimizi alın baskılarına dayanamayın Ocak ayı içinde Hamas ile yaptığı anlaşma gereği esirlerin ilk aşamasını alıp henüz 2.aşamaya geçmeden sırf söz verdiği bölgeden çekilmemek için 17 Mart gecesi sahur saatinde yaptığı orantısız bir hava saldırısı ile sahur'a kalkan yüzlerce Gazze'liye cehennemi yaşattı.

Baskı ile zor ile şehadete güle giden bir milleti yani Filistinlileri yok edemezsiniz ... Bugün İslam ülkelerinin sessiz olması ve İtrail ve ABD'nin üstün silah gücü olması demek Filistinlileri yok edeceğinizi düşünmek doğru değil.

Sizin gücünüz Allah'ın gücünden üstün değil .Yeter ki sizin zulmünüze karşı koyanlar samimi olsun gün gelecek Ebrehe'nin güçlü ordusuna güvenerek Kâbe'yi yıkacağım demesi karşısında Allah kendi evini Ebabil kuşları ile korumadı mı ?

Bugün hile ile hurda ile Mısır'ın seçilmiş başkanı M.Mursi'nin darbe ile indirilip şehit edilerek Sisi'yi başa getiren İtrail ve ağababası ABD' nin desteği gün gelecek işe yamayacak ve 120 milyonluk Mısır halkı kendi içinde kimsenin uşağı olmadan hak, hukuk adalet bilen bir cumhurbaşkanı ve yönetim seçecektir. İtrail yaşam hakkının devamı için 1967 sınırlarına bağlı kalmak kaydı ile iki devletli çözümü kabul etmek zorundadır.

Devrimci Enesto Che Guevara'nın dediği gibi "Eğer tek tükürük hakkım olsaydı bunu zülüm yapana değil ona sesiz kalana atmak isterdim sözü şu an Filistin konusunda sessiz kalan 2 milyarlık İslam ülkeleri için geçerli olduğunu görmek ne kadar üzücü değil mi ?

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)