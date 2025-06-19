ÇALMA KAPINI ÇALARLAR KAPINI ATASÖZÜ GERÇEK OLUYOR

İsrail 1948’den bu yana Filistinlilere acı ve ızdırap çektiriyor. Herkesi hunharca öldürmeyi kendinde hak görüyor. Kendisinin yaptığı katliamları protesto eden ABD üniversitelerine baskı ve ambargo uygulamak için Trump başta olmak üzere tehdit ve şantaj ile kendilerine boğun eğmeye mecbur ettikleri kişilerin desteklerini de arkalarına alarak ömür boyu bu zulümlerine devam edebileceklerini düşünüyorlar. Ancak her zulmün bir sonu vardır.

İsrail, İran’ın ABD ile müzakerelere devam ettiği bir ortamda hiçbir haklı gerekçe yok iken 13 Haziran 2025 tarihinde Yükselen Aslan ismi ile haince bir şekilde İran’ın 20’den fazla üst düzey komutan ve bilim adamını katletmekte bir sakınca görmedi. Büyük Şeytan ABD’ de ey İsrail ben müzakerelere devam ederken sen hangi hak ile gece yarısı baskını ile İran’a savaş ile ettin demedi. Aksine güzel iş çıkardık diyerek İsrail’in haksız ve gereksiz katliamlarına destek verdi.

İŞTE FİRAVUN VE HZ.MUSA MUSA OLAYI

Bir rivayete göre, Hz. Musa (as) kendisini kucağına alan Firavun’un sakalını yolmuş, diğer bir rivayete göre ise elindeki sopayla Firavun’un başına vurmuştur.

Buna öfkelenen Firavun, Musa’nın öldürülmesini emretmiş, fakat Âsiye onun daha çocuk olduğunu ve ne yaptığını bilmediğini söylemiştir.

Bunu ispatlamak için de bir tarafa ateş, bir tarafa mücevher koymuş, Musa mücevhere uzanınca Cebrâil elini ateşe yöneltmiş, ateşi alan Musa onu ağzına götürmüş ve bu yüzden dilinde tutukluk oluşmuştur.

Bu olaya kadar acı nedir bilmeyen Firavun ilk kez acıyı yaşamıştır. İsrail’de 7 Ekim 2023’den bu yana Gazze ve Filistin’de hastane, cami, okul, klişe başta olmak üzere savaşta bile dokunulması gereken bir çok yere bomba yağdırdı.

İran’ın 19 Haziran 2025 sabah saatlerinde 2.000 Km öteden İsrail Ordusu Komuta merkezine attığı füze’nin patlama dalgaları askeri merkezin yanındaki hastaneye zarar verdiği ifade edildi. .

İsrail’in sanki kendisi hiç hastane bombalamamış gibi bu olayı bir mağduriyet malzemesi yapması dünya nezdinde komik bulundu.

Çünkü dünya İsrail’in hiçbir kutsala saygı duymadığını çok net biliyor. Gazeteciler’i doktorları hedef gözeterek öldürten Netanyahu ve suç şebekesi bir an önce uluslararası yargının verdiği kararlar gereği hemen tutuklanıp p yargının önüne çıkarılması acilen gerekir.

Netanyahu ve suç şebekesi tutuklanıp yargılanmalı. İsrail Gazze ve Filistin de yıktığı bütün yapılar ve şehit ettiği herkes için tazminat ödemeli ve özgür Filistin’i tanımalıdır. Elbette 1967 sınırlarına da çekilmesi zaten şart.

Hiçbir devlet veya kişi ömür boyu zulme devam edemez. İsrail halkı Netanyahu’ nun son 2 yıldır yaptığı katliamlardan dolayı Filistin halkından özür dilemelidir.

Filistin halkı da en yakın zamanda bir seçim yapıp Emlakçı Mahmut Abbas’tan artık kurtulup tek devlet tek ordu ile bütün unsurları ile bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulursa bölgede bir nebze kan ve gözyaşı durabilir.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)