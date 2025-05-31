KUKLA MÜSLÜMAN ÜLKE LİDERLERİNDE ONUR VAR İSE UTANSINLAR

İşte kendileri dışında kimseye yaşam hakkı olmadığına inanan Netanyahu ve suç ortakları 7 Ekim 2023’den bu yana düşman olarak gördükleri HAMAS’ ile aralarında denk olmayan savaş araç ve gereçleri üstünlüğü ile 60-70 bin civarında Filistin’li’yi dünyanın gözü önünde yakarak, yasaklanmış bomba ve kitle imha silahlarının yanı sıra şu an ada ambargo uygulayarak gıda girişini yasaklayarak insanları açlık silahı ile öldürmeye devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

3 GÜNDE BÜYÜK HAYDUT TRUMP’A 3.5 TRİLYON DOLARI VEREN,SUUDİ ARABİSTAN,KATAR VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ GAZZE’YE BİR ÇUVAL UN SOKMAYI BAŞARAMIYORSA BU SİYONİST ÇETE DAHA DA AZGINLAŞMAZ MI ?

Ey kibir kulesi saraylarında keyif çatan ve Trump’ın biz sizi korumazsak zulmettiğiniz halkınıza karşı 6 saat ayakta duramazsınız dediği korkak ve alçak sözde Arap liderler. Daha dün Filistin’de bir kampı bombalayan Siyonist çetenin çıkardığı ateşten kaçmaya çalışan 4/5 yaşındaki o çocuğun suçu neydi ?

Siyonistler sizi nasıl yok edeceklerini 150 yıldır hesaplarken ve bunu uygulamaya 1948’de kendi devlerini kurarak hayata geçirdikleri günden bu yana siz ne yaptınız ? Koskoca bir hiç ? Her itirazınızda siyonitlerden bir tokat daha yiyerek toprak kaybı yaşamaktan başka ne yaptınız ?

Müslümanlardan İbadet için geldikleri hac farizası için astronomik bedeller alarak bunu biraz daha saraylarınızda keyif çatmak için İsrail’i maddi ve manevi olarak finanse eden ABD’ye vermek ile nereye varacağınızı düşünüyorsunuz ?

Bombalardan saatlik yer değiştirip kurtulmaya çalışan bebek, kadın, çocuk, yaşlı insanlar bu sefer zalim İsrail’in izin vermediği bir çuval unu bile Gazze’ye ulaştıramayacak acziyette olan siz Arap dideler başta olmak üzere bu katliamları yapan Amerika ve İsrail dışındaki bütün liderler eğer birazcık onurunuz varsa UTANIN.

BİZİM ELİMİZDE YAPILAN BU KATLİAMLARI YAZMANIN DIŞINDA BİR ŞEY GELİMİYOR…

Biz bunları yazdığımız için siyonistlerin elinde olan arama motorları reklam gelirlerimizi sıfır’a düşürdüler.

Yani azda olsa biz yapılan katliamları yazarak maddi ve manevi zararları ayaklarımızın altına alarak dik duruşumuzu devam ettirmeye çalışıyoruz.

Netanyahu ve suç ortakları başta Müslümanların ACİZLİKLERİNDEN cesaret alarak azgınlaştıkça azgınlaşıyorlar.

1948’de Filistin’e gemi ile gelen siyonistlerin burada yaşayan Filistin’li Araplara, bizi ölümden kurtarmak istemez misiniz pankartlarına rağmen bugün ABD’ nin maddi ve manevi destekleri ile en az dünya üzerinde 1.5 milyardan fazla nüfusu olan Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid– İ Aksa ve Müslümanların onurlarını ayaklar altına alan bir avuç Siyonist dünya insanlarının sessizliği sayesinde zevk için bebekleri öldürüyorlar.

ZALİMİN ZÜLMÜNE YARDIM EDEN GÜN GELİR ONUN ZULMÜNE MARUZ KALIR…

Filistin’deki insanların dini, dili, inancı yaşamı hiç önemli olmadan insan olmaları ilkesinde hareketle zalim siyonistlerin büyük şeytan Amerikan’ nın tedarik ettiği ve en korkunç uçaklarla ve ölümcül bombalar ile hastanelere, okulları, çadırları yerle bir eden tonlarca ağırlıktaki bombalar masum insanları katletmeleri karşısında“ Mısır ve Türkiye 10 bin komandoyu sınır kapısına götürüp ey katil İsrail ordusu uluslararası yardım kuruluşlarının gıda dağıtımına müsaade etmezsen ve eşit olan iki askeri kuvvetin savaşında bile yapılmayan zalimlikleri yaparsan bizde bu katliam bölgesine asker çıkaracağız derse emin olun korkak siyonistler geri adım atarlar. Merhum Erbakan hoca’nın her sözünde dediği gibi SİYONİSTLER SADECE GÜÇTEN ANLAR sözü gerçeğin ta kendisidir.

Başta İslam Ülkesi devlet başkanları olmak üzere İsrail’e hizmet için kurulan “Birleşememiş” Milletler (BM)’e üye 200 ülke devlet başkanları artık bir an önce sonuca varacak sözler söyleyip bu katliamlara dur demelerinin zamanı gelip geçmedi mi ?

Sadece Filistin’li ve Yemenli Husilerin bayramını kutlarız, çünkü diğer Müslümanlar kendi sözde idarecilerine Gazze Ve Filistin’de yaşanan katliamlara seyirci kalmamalarını söyleyip kabul ettiremedikleri için hepimiz suçluyuz ve bayram kutlamayı hak etmiyoruz.

Kaymak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)