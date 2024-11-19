“AVCILAR YENİLENİYOR” PROJESİ’NİN LANSMANI YAPILDI

Avcılar'daki riskli yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesini ve güvenli konutların inşa edilmesini amaçlayan "Avcılar Yenileniyor" projesinin lansmanı gerçekleşti. Avcılar Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki KİPTAŞ arasında imzalanan protokolle; kentsel dönüşüm ve güçlendirme projelerinin planlı ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

“AVCILAR YENİLENİYOR”

Avcılar’da riskli yapıların modern ve dayanıklı hale getirilmesini, aynı zamanda güvenli ve yaşanabilir konutların inşa edilmesini amaçlayan “Avcılar Yenileniyor” projesinin lansmanı gerçekleşti.

Kentsel dönüşüm kapsamında, mevcut yapı stoğunun yenilenmesi ve bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması amacıyla Avcılar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ile protokol imzalandı. İstanbul’un genelinde yürütülen "İstanbul Yenileniyor" çalışmasının bir parçası olarak yürütülecek projenin vatandaşlarla iş birliği içinde, şeffaf bir süreç yürütülecek.

Avcılar Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine; Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Şehircilik Grubu Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İBB ve Avcılar Belediyesi bürokratları, mahalle muhtarları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar; Avcılar Belediyesi ve İBB sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan töreni anlık olarak takip etme fırsatı buldu.

İmzalanan protokolle kentsel dönüşümün yapılabilmesi için gerekli hızlı tarama işlemi, binasını dönüştürmek veya güçlendirmek isteyen vatandaşlara bilgilendirme, danışmanlık, uzlaştırma ve mali destek konularında kolaylıklar sağlanacak.

“YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ”

Yaptığı konuşmada İstanbul’un ve Avcılar’ın deprem gerçeğine dikkat çeken Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara; “Avcılarımız Marmara Bölgesi’nin merkezi yerleşim bölgelerinden olmasıyla birlikte deprem gerçeğiyle de en acı şekilde yüzleşmiş ve hala travmalarını üstünden atamamış bir noktadadır. Deprem Avcılarımızın birinci konusudur hemen hemen her sokağına gittiğinizde her vatandaşı ile temas ettiğinizde İstanbul'un ya da ülkemizin hiçbir yerinde olmayacak kadar bir deprem hassasiyeti vardır.

1999 öncesi bu acıyı en derinden yaşamıştır. Bu anlamda rakamlar bize bu gerçekliğin, korku ve travmanın boşa olmadığını gösteriyor. 99 öncesi inşa edilmiş ve çoğunun da riskli yapı stoğu içinde olduğu binaların bulunduğu ilçe maalesef Avcılarımız. Bir taraftan Avcılar aynı zamanda büyükşehir belediyemizin farklı bir siyasi partinin yönetiminde olmasından ötürü bir cezalandırma süreci yaşadı.

Belki de çok öncesinden çözülebilecek bu sorunlar artık bizlerin sorumluluğu oldu. Bunun yanında ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik kriz önümüzdeki en büyük engellerden biri. Ben çok umutlu olduğumu söylemek isterim. Avcılarımıza kentsel dönüşüm konusunda hız kazandıracak ve planlar konusunda önünü açacak çok ciddi adımlar atıyoruz ve büyükşehir belediyemizden de ciddi destek görüyoruz.

KİPTAŞ da ülkemizin en güvenilir kurumları arasında ve bunu da evlerini yenilemek isteyen vatandaşlarımızın mutlaka KİPTAŞ’tan faydalanmak istediklerini duyuyoruz. Hem KİPTAŞ’ın finansal desteği ve kadroları hem büyükşehir belediyemizin teknik kadroları Avcılarımıza önümüzdeki 5 yılda çok ciddi bir ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum. Kentsel dönüşüm demek sadece bina yenilemek değil aynı zamanda bir aileyi bir yaşamı dönüştürmek demek.

Bizim vizyon ve bakış açımızda binaları yenilerken aynı zamanda gelecek nesillerini de düşünerek yeni yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Yeni projelerle beraber Avcılarımızı yepyeni bir vizyona kavuşturacağımıza yürekten inanıyoruz. Protokollerimiz hayırlı olsun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na, Ali Kurt başkanım nezdinde tüm KİPTAŞ kadrolarına yürekten teşekkür ediyorum. Protokollerimiz hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

“EN BÜYÜK SORUN DÜŞÜK GELİR SEVİYESİ”

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt yaptığı açıklamada; “Her geçen gün daha büyüyoruz. Temmuz 2021’den bu yana İstanbul Yenileniyor projesiyle hedeflerimizi genişlettik ve süreçleri hızlandırdık. Bu kapsamda Avcılar Belediyesi ile protokol imzaladık. Tıpkı diğer ilçe belediyelerimizle imzaladığımız protokoller gibi Avcılar’da da süreçlerin hızlandığını düşünüyorum.

Bugüne kadar şirketimize yaklaşık 1.700 başvuru yapılmış. Bu başvurular 19 binin üzerinde riskli bağımsız birimi ve 70 bin insanın yaşadığı alanları kapsıyor. Ancak bu başvuruların sadece 540’ı (yaklaşık 2.100 kişi) borçlandırma talebiyle sonuçlanmış. 21 farklı noktada çözüm sağlamış durumdayız.

Buradaki en büyük sorunlardan biri, maalesef vatandaşlarımızın gelir seviyesindeki düşüklük ve inşaat maliyetlerindeki aşırı artış. Bu işbirliği protokolüyle hem vatandaşlarımızın evrak yükünü hafifletmeyi hem de süreçleri hızlandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, İBB Temmuz Meclisi’nde kabul edilen mali destek paketi sayesinde dar gelirli vatandaşlarımız için inşaat maliyetleri üzerinden ek destek sağlayacağız.” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRACAĞIZ”

Uygulamayı diğer ilçelerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün; “İstanbul’un en büyük sorunu olan depreme dayanıklılık konusunda önemli bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. Attığımız bu imzayla, Avcılar’daki kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı hedefliyoruz. İBB olarak dar gelirli vatandaşlarımıza inşaat maliyetlerine destek sağlayan mali destek programını hayata geçirdik.

Bu kapsamda vatandaşlarımız için yüzde 40’tan yüzde 65’e kadar mali destek sağlıyoruz. Küçükçekmece’de başlattığımız bu uygulamayı, diğer ilçelerde de yaygınlaştırıyoruz. Hızlı tarama süreçleriyle Avcılar’daki yapı stoğunu detaylı şekilde analiz ediyoruz.

Maalesef, taranan binaların %65-70’i D ve E sınıfında, yani en riskli grupta yer alıyor. Bu protokol sayesinde riskli yapılara kira desteği sağlayarak dönüşüm süreçlerini hızlandıracağız.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)