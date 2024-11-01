CUMHURİYET’İN 101. YAŞI AVCILAR’DA COŞKUYLA KUTLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hükumet Konağı ve Atatürk Parkı’nda düzenlenen resmi çelenk törenleri ile başladı. Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen resmi törenin ardından Merkez Mahallesi Halide Edip Adıvar Parkı’nda buluşan vatandaşlar, Avcılar Belediyesi’nin öncülüğünde meşaleli yürüyüş düzenledi. Ellerinde bayraklarla Avcılar Sahil’de yapılacak halk konserine yürüyen coşkulu kitle, tüm kenti marşlarıyla inletirken meşaleleriyle de geceyi aydınlattı.

İstanbul Times Haber Merjezi -Hüseyin Çetiner

AVCILAR SAHİL GELİNCİK TARLASINA DÖNDÜ

Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamalarının coşkusu Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği halk konseriyle devam etti. Avcılar Sahil’de düzenlenen konserde sahneye ilk olarak sevilen şarkıları ve marşlarıyla Ali Altay çıktı. Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşayan vatandaşlar ellerinde bayraklarıyla alanı adeta bir gelincik tarlasına çevirdi. 7’den 70’e alanı dolduran on binlerce Avcılarlı, ünlü sanatçı Sıla’nın söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşadı.

“ ATATÜRK İLKELERİ YOL HARİTAMIZ OLACAK”

Konserde konuşma yapan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara; “Cumhuriyetimizin evlatları olarak, ulusumuza bağımsızlığımızı armağan eden Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün, 101 yıl önce bize verdiği görevi hiçbir zaman unutmayacağız. İstikbalimizi ve Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Atatürk ilkelerini yol haritamız olarak göreceğiz. Atatürk gibi düşünüp, onun ülkeyi emanet ettiği gençler olarak hareket edeceğiz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Başaracağımıza inanacağız. Kendimize ve milletimize güveneceğiz. “ Umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır, ben umudumu hiçbir zaman yitirmedim” diyen Atamızın sesine her zaman kulak vereceğiz. Umudumuzu asla yitirmeyeceğiz!” dedi.

“ TERÖRÜN HEDEFİNE ULAŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

TUSAŞ Tesislerine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmayan Başkan Çaykara; “Terörün hedefine ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz! Terörün, en büyük bayramımızı, Cumhuriyet coşkusunu bizden almasına asla izin vermeyeceğiz! Birlik, beraberlik ve dayanışmamızdan asla taviz vermeyeceğiz. Farklılıklarımızı derinleştirerek bizi bölmek isteyenlere inat, cennet vatanımızın kıymetini bilerek, bir arada huzurla yaşayacağız! Bu menfur saldırılar karşısında daha da kenetlenecek, Cumhuriyet’e ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığımızı korkmadan, yüksek sesle haykıracağız! Bu akşam sizlerle, tam da bu ruhla muhteşem bir Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdik. Katılımınız büyük coşkuyla oldu. Hepinizi yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇAYKARA: CUMHURİYETİN İZİNDE NİCE 101 YILLARA!



Konsere katılan vatandaşlardan büyük bir coşkuyla destek bulan konuşmasına devam eden Çaykara; “ Anayasamızın değişmez ilk dört maddesini; Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği, bölünmezliği, demokratik, altını çizerek ifade etmek isterim ki; laik ve sosyal hukuk devletini savunacağımıza söz veriyoruz! Atamızın emaneti Cumhuriyeti yaşatacağımıza söz veriyoruz! Ve son söz olarak diyorum ki; başta eşsiz dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere varını yoğunu vatan için, istiklal için feda edenlere, bizlere Cumhuriyeti miras bırakanlara bin selam olsun, aziz ruhları şad olsun! 101’inci yılında Cumhuriyetimiz kutlu olsun! Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyet’in izinde nice nice 101 yıllara!” dedi.

Kaynak:İstabul Times Haber Ajansı (İTHA)