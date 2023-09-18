Turan Hançerli, BM kürsüsünden dünyaya seslendi

Daha önce iki kez BM kürsüsünde çalışmalarını anlatan Hançerli, bu sefer de Ortadoğu ve Batı Asya Bölgelerindeki Yerel ve Bölgesel Yönetimlerini (MEWA) temsil etti.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde “2030 Gündemini Yerelleştirme: Yerel ve Bölgesel Hükümetlerle Dönüştürücü Koalisyonlar (SKA Eylem Haftası) etkinliğinde İngilizce konuşma yapan Başkan Hançerli; “Küresel SKA Yerelleştirme Fonu" kurma önerisinde bulundu.

Turan Hançerli, şu sözlerle dünyaya seslendi:

“Sevgili meslektaşlarım,

Sevgili misafirler,

Bugün özellikle UCLG Orta Doğu ve Batı Asya bölgesindeki kardeş kurumların bir temsilcisi olarak sizlere konuşma yapmaktan büyük onur duyuyorum.

Bu yıl Türkiye'de Cumhuriyetimizin doğuşunun 100. Yılı.

Yüzüncü yılımızı kutladığımız bu yılda, dünyayı üzerinde yaşayan herkes için yaşanabilir bir yer haline getirmeye yönelik evrensel değerlerimizi ve hedeflerimizi ele alan bu uluslararası toplantıda bulunmak, ülkemin bir vatandaşı olarak benim için özel bir onur.

Orta Doğu ve Batı Asya bölgesi, insanlığın ortak deneyimleri bakımından uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Yüzyıllar boyunca insan uygarlıklarına ışık tutan ilk bilimsel, felsefi ve edebi ilerlemelerin beşiğidir.

Saygıdeğer delegeler,

Yerel yönetimler olarak, son yıllarda pandemiden kaynaklanan çalkantılar, ekonomik zorluklar ve trajik depremlerin yanı sıra bazı diğer krizlerle ve doğal afetlerle karşı karşıya kaldık.

Tüm bu deneyimler özgüvenimizi artırdı ve bu zorluklardan daha da güçlü şekilde çıktık.

Ayrıca bu deneyimler, yerel yönetimlerin halklarının sorunlarına ve beklentilerine yönelik eşsiz yakınlığı ve anlayışıyla, bu kriz zamanlarında, en çetin mücadelelerle başa çıkarken dahi benzersiz bir çeviklik ve hassasiyet gösterme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Yerel yönetimler bu zor zamanlardan geçerken tutarlı biçimde gerçek sorunlara gerçek çözümler sunmuş; yenilikçi, hızlı ve etkili yardım mekanizmalarını hayata geçirme kabiliyetlerini göstermiştir.

Biz bunu "Yerel Yönetimin Dönüştürücü Gücü" olarak adlandırıyoruz.

Sevgili dostlar,

Geçtiğimiz Temmuz ayında BM tarafından düzenlenen Üst Düzey Siyasi Forum 2023'te, kalkınma modelimizin temeli olan "Tabandan Yukarıya ve Tabanda Büyüme" ilkemizi sunduk.

Bu yaklaşım;

Yerel düzeyde mevcut varlıkların ve kaynakların, vatandaşlık sıfatıyla bunlar üzerinde en fazla hakka sahip olan halkların ihtiyaçları ve beklentileri için en verimli şekilde kullanılmasını;

Gelir eşitliğini, İyi kamu yönetişimini, insanların aidiyet duygusunu, toplumsal değerleri ve ortak arzuları nesilden nesle aktaran en etkili mekanizmayı sağlamaktadır.

Bu yaklaşım, varlığın adil ve eşit dağılımına, ekonomik kapsayıcılığa, vatandaşlarımız arasında dayanışmaya ve toplumlarımızın her düzeyinde sosyal ve kültürel uyuma giden sağlam bir yoldur.

Başka bir açıdan bakıldığında bu yaklaşım, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma için sağlam bir temel oluştururken küresel düzeyde de kalkınma ve istikrara büyük katkı sağlayan, kolayca benimsenebilir ve aktarılabilir bir çerçeve sunmaktadır.

Bu nedenle, "Tabandan Yukarıya ve Tabanda Büyüme" açık bir şekilde dünyadaki tüm insanlar için bir Demokrasi ve Barış Vizyonu’na bağlılığın yenilenmesine dair güçlü bir mesaj vermektedir ve önemli bir anlama sahiptir.

Ulusal hükümetlerin bu yaklaşımı destekleme konusunda önemli bir payları ve görevleri olduğuna inanıyorum.

Bu noktayla bağlantılı olarak, Birleşmiş Milletler himayesinde bir "Küresel SKA Yerelleştirme Fonu" kurulmasını önermek istiyorum.

Bu fon,

- ortak geleceğimiz üzerine cesur yeni bir düşünceyi hızlandıracak;

- yerel kalkınma dinamiklerini güçlendirmeye ve harekete geçirmeye yardımcı olacak; ve böylece

- gerçek kalkınma için büyük bir potansiyel açığa çıkaracak,

cinsiyeti, ırkı, dini veya etnik kökeni ne olursa olsun hiçbir kimsenin geride bırakılmasına müsaade etmeyecektir.

Sevgili dostlar,

SKA’lara giden yolculuğumuz, adanmışlık ve işbirliği gerektiriyor.

Burada bulunan herkese ve bizi duyanlara çağrım şudur: sürdürülebilir ve kapsayıcı bir gelecek için birleşelim, paylaşalım ve birlikte çalışalım.

Teşekkür ederim.