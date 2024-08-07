OYUN ATÖLYELERİNE İLGİ YOĞUNDU

Avcılar’ın en güzel köşelerinden birisi olan Paşaeli Kent Parkı’nda düzenlenen Ebeveyn-Çocuk Buluşması’nda çocuklar aileleriyle unutulmaz bir gün geçirdi. Gelecek nesillere doğa sevgisini aşılamayı hedefleyen birbirinden özel atölyelere Avcılarlıların ilgisi yoğundu.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Çocuklar ve aileleri takas atölyesinde okudukları kitap ve oyuncaklarını takas ederek dayanışma ve paylaşmanın önemini kavrarken, bilimsel eğitim atölyeleriyle de doğayı keşfetti. Etkinliğin en dikkat çeken stantlarından birisi de doğa koruyucularının kendi emekleri ile yetiştirdiği mahsullerinin sergilendiği Ekopark Organik Standı oldu.

“ PARKIMIZDA DOĞANIN TÜM RENKLERİYLE ÖĞRENME FIRSATI SUNUYORUZ”

Meclis üyeleri, muhtarlar ve birim müdürleri ile birlikte katılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara : “Ekolojik Eğitim ve Çocuk Parkımızda değerli komşularımız ve minik evlatlarımızla olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Avcılarımızın çocuklarının neşesine ve mutluluğuna şahitlik ediyor olmak bizler için çok büyük gurur ve motivasyon kaynağı.

Ekolojik Eğitim Çocuk Parkımızda çocuklarımıza duvarsız bir sınıfta doğanın tüm renkleriyle öğrenme fırsatı sunuyoruz. Çocuklarımızın burada geçirdikleri sürede doğayı keşfederken, öğrenip eğlenmeleri bizler için çok kıymetli.

Çocuklarımızın doğayı kucaklayacağı, eğlenip öğrenecekleri alanları kentimizde mutlaka artıracağız. Enerji ve motivasyonumuzu siz değerli ailelerden ve çocuklarımızdan ve tabi ki Avcılarımızdan alıyoruz. Avcılarımızı yaşamın merkezi haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)