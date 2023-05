İBB.Başkanı İmamoğlu'na Avcılar'da Sevgi Seli...

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli eşliğinde vatandaşlara seslenen İmamoğlu, Avcılar için müjdeler verdi; seçmen katılımı konusunda söz aldı.

Vatandaşlara seslenen Hançerli; “Seni seviyorum Avcılar demiştim şimdi seni çok daha çok daha seviyorum. Avcılar'da Kemal Kılıçdaroğlu'na güçlü bir şekilde destek verdiniz destekleriniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Avcılar'da 1. çıktık İstanbul'da 1. çıktık. Şimdi Avcılar'a İstanbul'a yeni bir görev daha düşüyor, aldığımız oyları biraz daha yukarıya çıkaracağız. Söz mü? Komşularımızdan sadece 1-2 kişi ikna etsek bu iş tamam. Biz 85 milyonuz ve biz kazanacağız. Sizi çok seviyorum Avcılar.”dedi.

İstanhul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner /Avcılar - İstanbul

“HACI AHMET TÜKENMEZ CAMİİ’NİN TEMELİNİ 2-3 HAFTA SONRA ATACAĞIZ”.

Konuşmasına, İBB olarak Avcılar’da yaptıkları hizmetleri özetleyerek başlayan İmamoğlu, “Başkanımızla çalışıyoruz ve her soruna çözüm üretiyoruz. Avcılar'ın, geçmiş yıllardan kalan, Büyükşehir Belediyesiyle olan kopukluklarını tek tek gideriyoruz. Ne yazık ki daha önceki yönetim, Büyükşehir Belediyesi, kendi partisinden olmayan ilçeleri ihmal etti. Bu acı bir şey. Bunu söylemek hoşuma gitmiyor” dedi.

Halk buluşmasını gerçekleştirdikleri Marmara Caddesi’nin yıllardır ihmal edildiğini ve kendi dönemlerinde yeni çehresine kavuştuğunu aktaran İmamoğlu, “Allah'ın izniyle, pırıl pırıl bir cadde oldu. Esnafımıza, siz değerli hemşehrilerime hayırlı olsun. Beni caminin avlusundan seyreden hemşehrilerime de selamlarımı iletiyorum. Namaz bitti. Allah kabul etsin. Hemen Avcılar'ın girişinde, tam üniversitenin karşısında, depremden dolayı yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin temelini de seçimden hemen sonra, 2-3 hafta sonra atacağız” diye konuştu.

“SEFAKÖY- AVCILAR-BEYLİKDÜZÜ METRO HATTI, TEK BİR İMZAYI BEKLİYOR”

Ülkeyi yöneten iktidarın ikiyüzlü bir politika izlediğine dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Sizi ilgilendiren bir konu. Ne o? Göreve geldiğim ilk günden itibaren, rafa kaldırılmış olan Sefaköy- Avcılar-Beylikdüzü metrosunu yapmak için, can havliyle çalışıyoruz. Projelerini bitirdik, kredi anlaşmalarını da toparladık. Ama 2 yıldır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’nın içine Sefaköy- Avcılar-Beylikdüzü metro hattını almıyorlar. Yani Küçükçekmece'yi, Avcılar'ı, Beylikdüzü, Esenyurt, hatta Büyükçekmece, Başakşehir'i cezalandırıyorlar. Bu metro hattının yapılması için tek şey yapacak; bir imza. Tek bir imza. Bakın kefil değil, imza. İstatistiğe giriyor. Bunu bile siyaseten, bu halkın metroyla buluşması için atmayan aklı, pazar günü evine yollayın, evine. Size söz: Biz, bu memleketin hangi ihtiyacı olursa olsun, hangi köşesinde, hangi şehrinde olursa olsun, yeni dönemde, iddiayla söylüyorum ki, siyasi parti ayrımı yapmaksızın, herkesin işine koşacağız. Adaletle koşacağız. Her belediyenin, her şehrin işine koşacağız. Hiçbir zaman vatandaşımızın işini ihmal etmeyeceğiz. Partisi bizden değil diye, hiçbir şehri cezalandırmayacağız. Bunlar yaptılar. Onun için ne yapacağız? Pazar günü gideceğiz, mührümüzü Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu yere, hep birlikte basacağız.”dedi.

“86 MİLYON İNSANIMIZIN İKTİDARINI BAŞLATACAĞIZ”

“Unutmayın; bu seçim, bir cumhurbaşkanının değiştiği seçim değil sadece. Bu seçim, sadece bir parti gidip, bir partinin geldiği seçim değil. Bu seçim, milletimizin geleceğinin seçimi. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğinin seçimi. Geleceğimiz için oy kullanacağız. Milletimizin ayağa kalkmasını sağlayacağız coşkuyla. Size söz; pazartesi sabahı, bambaşka bir güne uyanacaksınız. Demokrasiyle, içimizde olacak güzel duygularla, hoşgörüyle, birbirinizi daha çok seveceksiniz. Selam vermediğiniz komşuya, selam vereceksiniz, selam alacaksınız. Bu ülkenin üstündeki kara bulutları def edeceksiniz. Bu ülkenin bütün güzellikleriyle buluşmasını sağlayacaksınız. Onun için sorumluluğumuz büyük. Herhalde her şeyde anlaştık değil mi? Milletin iktidarına hazır mıyız? Bakın, milletin; sadece bir cumhurbaşkanlığı meselesi değil. Ne yapacağız? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapıp Çankaya'ya, Atatürk'ün evine yollayacağız. Ama aynı zamanda, 86 milyon insanımızın iktidarını başlatacağız. Allah, bizi mahcup etmesin. Allah, milletimizi korusun. Kötülükten, fitneden, fesattan, iftiradan Allah'ım sizi korusun. Bu bir avuç insanı gazabından sizi korusun. Sizi çok seviyoruz. Her şey çok güzel olacak.” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)