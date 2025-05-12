19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni Yapıldı



Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ev sahipliğinde Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Ödül törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle en çok yapmak istediğimiz kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklarımızın okuma yazma becerilerini geliştirmektir. Okuduğunu anlayabilen, okuduğu üzerinden analiz yapabilen, yorumlayabilen çocuklarımız olsun istiyoruz" dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Zeytinburnu - İstanbul

4 grupta düzenlenen yarışmada, 1’inci grubu 4 ve 5. sınıflar, 2’inci grubu 6, 7 ve 8. sınıflar, 3’üncü grubu lise öğrencileri, 4’üncü grubu ise yetişkinler oluşturdu.

YARIŞMA İÇİN 22 BİN 900 KİTAP OKUNDU



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yarışma tanıtım videosunun gösterimi ile devam etti. 7 bin 668 okuyucunun katıldığı yarışmada 22 bin 900 adet kitap okundu. Yarışmayı kazanan birincilere 30 bin TL, ikincilere 20 bin TL, üçüncülere 15 bin TL, dördüncülere 10 bin TL, beşincilere 7 bin 500 TL, 6,7,8,9 ve 10’unculara ise 5 bin TL para ödülü verildi.



BAKAN TEKİN: “VELİLERİMİZİN DAHA FAZLA OKUMASI GEREKLİ”

Velilerin az kitap okuduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Biz özellikle bu yıl uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle en çok yapmak istediğimiz şey kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklarımızın okuma yazma becerilerini geliştirmektir. Okuduğunu anlayabilen, okuduğu üzerinden analiz yapabilen, yorumlayabilen çocuklarımız olsun istiyoruz. Bunu teşvik ediyoruz. Ben belediye başkanımıza şunun için teşekkür ediyorum. Daha öncede ben birkaç yerde söyledim. Bizde çocuklarımıza bir şekilde okuma konusunda teşvikler yapıyoruz. Velilerimiz bu sürecin dışında kalıyordu. Belediye başkanımıza bunun için teşekkür ediyorum. Bu yarışmada yetişkin kategorisi de var. O da çok önemli. Ebeveynlerin haftalık okuma saatleri dünya ortalamasının 3’te 1’i düzeyindedir. Velilerimiz az kitap okuyor. Bu vesileyle bu süreci de hep beraber desteklemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARISOY: “BU YARIŞMANIN KAYBEDENİ YOK, OKUNMUŞ HER KİTAP BİR ÖDÜLDÜR…”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Zeytinburnu’nda Bilgi Evi uygulaması 2005 yılında başladı. Aynı yıl kitap okuma yarışmasını da başlatmıştık. Pandemi yani 2020 ve 2021 yılları dışında her yıl kitap okuma yarışmasını ilçemizde büyük bir koordinasyon içinde kaymakamlığımız, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz, okullarımız, öğretmenlerimizle birlikte yürütüyoruz.

Çok şükür, bugün yeniden güzel bir sayıyla ödül törenindeyiz. Bu yarışmanın kaybedeni yok. Çünkü kitap okumak tek başına bir ödüldür. Hepimiz için insanlık için bir ödül. Zeytinburnu Belediyesi olarak çeyrek asırdır çocuklarımıza gençlerimize, okul dışında başka yetenekler, uğraşlar, kabiliyetler kazandırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)