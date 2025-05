DEPREMDEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM EĞİTİMLERİ, ÇOCUKLARA CAN SİMİDİ OLUYOR

Olay, acil durum, tehlike, risk, afet gibi kavramların tanımıyla gerçekleştirilen eğitimler İBB AKOM’un eğitim uzmanları tarafından veriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her yıl eğitim öğretim dönemi boyunca gerçekleştirdiği Depremden Korunma ve Güvenli Yaşam Eğitimleri’ne devam ediyor. 23 Nisan’da Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha önem kazanan eğitimler çocukların afetler konusunda bilgili, bilinçli ve farkındalığı yüksek bireyler olmasına katkı sağlıyor. Eğitimlerin sonunda gerçekleştirilen sanal gerçeklik deneyimi ise deprem anında nelerin yaşandığını ve o anlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini çocuklara yakından gösteriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İBB, 2019 yılından bu yana 300 okuldan yaklaşık 16 bin öğrencinin katıldığı eğitimlere, İstanbul’daki tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerini dahil etmeyi hedefliyor.

ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER ANLATILIYOR

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Zarar Azaltma Şube Müdürlüğü ortaklığında İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde her eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen eğitimler çocukların afetler konusunda bilinçli, bilgili ve farkındalığı yüksek bireyler olmaları amacıyla düzenleniyor. Olay, acil durum, tehlike, risk, afet gibi kavramların tanımıyla başlayan eğitimler İBB AKOM’un eğitim uzmanlarınca veriliyor. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunun vurgulandığı eğitim sırasında çocuklara deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında olmak üzere neler yapılması gerektiği anlatılıyor. Ortaokul öğrencilerine yönelik olan eğitimlerin içerikleri her yaş grubunun pedagojik özellikleri dikkate alınarak her gruba uygun yöntemlerle aktarılıyor.

SÖZLÜ VE GÖRSEL AKTARIM İLE AKILDA KALIYOR

Ülkemizde depremi hayatın bir parçası olarak görmeleri gerektiğine dikkat çekilen eğitim boyunca öğrencilere afet öncesi alınması gereken tedbirler ve afet sonrası yapılması gerekenler sözlü olarak anlatılırken deprem, sel, heyelan gibi afetlerle ilgili görseller aracılığı ile konuyu pekiştirmeleri sağlanıyor.

EĞİTİM OTOBÜSÜNDE SANAL DEPREM DENEYİMİ

Eğitimlerin ardından öğrenciler, sanal gerçeklik teknolojisiyle donatılmış özel eğitim otobüsüne alınıyor. Bu otobüste, çocukların ilgisini çekecek pedagojik açıdan uygun çizgi film karakterlerinin yer aldığı Hareketli Eğitici VR Sinema, VR Deprem Deneyim Simülatörü ve Yangın Söndürme Simülatörü gibi araçlar yer alıyor. Bu simülatörler sayesinde öğrenciler, afet anlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak deneyimleyebiliyor, böylece teorik bilgilerini pratikle pekiştirme fırsatı buluyor.

Deprem konulu VR sinema içeriği, 3D animasyon formatında ve gerçek zamanlı senkronizasyonla sunuluyor. Bu yöntem çocuklara depremi yüksek gerçeklik hissiyatıyla yaşatıyor ve depremin oluşumunu, etkilerini ve doğru davranış biçimlerini öğrenmelerini sağlıyor. Otobüsteki yangın simülatörü ise, yangın güvenliği ve doğru müdahale yöntemleri konusunda öğrencileri bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)