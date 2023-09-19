Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 Metre Kulaç

7’den 77’ye bir çok yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yüzücüler Denizköşkler Plajı’ndan denize açıldı. Cumhuriyet’in 100’ncü yılı için denize açılan sporcular 1923 metre kulaç atarak bir ilke imza attı. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara madalya ve hediyeler verilirken, saatlerinde '1923' metreyi tutturan 10 ilk sporcuya özel ödül verildi.

Başkan Hançerli'den Sporculara Tebrik