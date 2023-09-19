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Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 Metre Kulaç

Avcılar’da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları coşkuyla başladı. Avcılar Belediyesi ve Kent Kültür Kalkınma Derneği’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen 200’den fazla yüzücü sabahın ilk saatlerinde Avcılar Sahil’de buluştu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2023 Salı 17:17
Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 Metre Kulaç
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7’den 77’ye bir çok yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yüzücüler Denizköşkler Plajı’ndan denize açıldı. Cumhuriyet’in 100’ncü yılı için denize açılan sporcular 1923 metre kulaç atarak bir ilke imza attı. Etkinliğin sonunda tüm katılımcılara madalya ve hediyeler verilirken, saatlerinde '1923' metreyi tutturan 10 ilk sporcuya özel ödül verildi.

Başkan Hançerli'den Sporculara Tebrik

Etkinliğin gerçekleştiği saatlerde Birleşmiş Milletler'de konuşma yapmak üzere ABD'de olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, yayınladığı mesajla sporcuları tebrik etti. Hançerli sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; “Ben Amerika'da Birleşmiş Milletlerde olduğum için katılamadım ama 200’den fazla profesyonel yüzücü bugün Avcılar'da 1923 metre kulaç atarak bir ilke imza attılar. Bu değerli etkinlikle kulaç atan tüm yüzücülerimizi yürekten kutluyorum.” dedi.

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