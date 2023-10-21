BEDAŞ Paraya Gelince Şahin, Arıza Gidermeye Gelince Tospağa

BİZ SUSALIM MAHALLE HALKININ HABER İHBAR HATTIMIZA GÖNDERDİĞİ MAİLLERE BAKALIM…

İstanbul Times Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Çetiner

Bizler Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesinde yaşayan vatandaşlarız dün gece saat ikiden beri bir patlama sesiyle uyandık bütün apartman sakinleri ve bütün esnaflar komple kan ağlıyor.

Esnafın ve halkın bir çok elektronik eşyası ve ürünü bozuldu örnek olarak dondurmasından, tereyağına kadar her şey çürüdü.

BEDAŞ’ın elemanları gelmişler ve hiçbir icraat yok bizler mağdur bir durumda beklemekteyiz.

BEDAŞ fatura bedeli ödenmeyince hemen enerjimizi kesiyor.Ama iş arızayı gidermeye gelince bir türlü hizmet alamıyoruz. Zararımızı kim ödeyecek ?

Bir an önce BEDAŞ’ın bir daha başımıza bela olmayacak şekilde bu arızayı gidermesini istiyoruz. Bizler Mahalle halkı olarak bu sıkıntıyı tam bir sendir yaşıyoruz.

Yetkililerden acilen bu soruna bir çare bekliyoruz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)