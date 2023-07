Avcılar’dan Avrupa Şampiyonası'na

Macaristan'da düzenlenen U15 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcularımız 2 bronz madalya ile döndü. Grekoromen stil 41 kilogramda ülkemizi temsil eden Avcılar Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Yusuf Mert Kaya, Bulgar Kaloyan Biserov Borisov’u 8-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kırkpınar’dan Derece ile Döndü

Avcılar Belediye Spor Kulübü’nden bir başarı da Edirne’den geldi. 662’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Minik 2 boy kategorisine katılan Gökdeniz Alperoğlu 2. olarak bir başka başarıyı beraberinde getirdi.

“Avcılar sizinle gurur duyuyor”

Avcılar Belediyesi Sporcuları ile gurur duyduklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; ”Sporcularımız katıldığı her şampiyonada tarih yazıyor, Avcılarımızı ve Türkiyemizi gururla temsil ediyor. Başarılarını kazandıkları madalyalar ile taçlandıran Avcılar Belediyesi Spor Kulübümüzün sporcularını bir kez daha yürekten kutluyorum. Her geçen gün kendilerine daha büyük hedefler koyan kardeşlerimin her zaman yanında olacağım.” dedi.