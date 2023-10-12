Avcılar’da Kadınlar Üreten Eller Projesi ile Dijitalleşiyor

“Üreten Kadınlar, Üreten Avcılar ”

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlara dönük bir çok çalışmasıyla kadınlara destek olan Avcılar

Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm

Merkezi, JCI Avrasya, Entertech İstanbul Teknokent, Rotary Türkiye e-Kulübü, PWN GLOBAL

Professional Women’s Networks iş birliği ile düzenlenen “Üreten Eller Projesi’nin ikinci dönemi

tamamlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Kadınların üretim ve istihdam süreçlerine katılımını destekleyen projede; kişisel ve mesleki

gelişimlerini maximum seviyeye çıkarmaları konusunda eğitim, koçluk ve mentorluk süreçleri yer

aldı. 4 hafta boyunca Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi’nde eğitimlere

katılan 35 kadın girişimci sertifikalarını aldı. E-ticaret eğitimleri, sosyal medya ve dijital pazarlama

konusunda derinlemesine eğitim alan kadınlar kendi şirketlerini kurmaya hazırlanıyor.

Üreten Eller Projesi’nin katılımcılarından Mihriban Töre; “Dijitalleşme, network açısından

inanılmaz güzel bir ortam sağladık. Kadın girişimcilere böyle ortamların sağlanması, öncelik

verilmesi bizi de çok onurlandırdı.” dedi.

Kendi şirketini kurmaya hazırlanan Ayşenur Karayiğit ise; “Beklentimin çok üzerinde karşılamayla

burada karşılaştım. Çok güzel katılımcılarımız var. Gerçekten alanında uzman isimlerden eğitimler,

seminerler aldık ve kendimize değer kattık. Avcılar Belediyesi’ne böyle bir etkinliği bize ücretsiz

tanımladığı için çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

“Her zaman kadınların yanındayız”

Bir toplumun sağlıklı gelişebilmesi için kadının sosyal, ekonomik ve siyasi alanda varlığını

görmenin çok önemli olduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Günümüzde

kadınların iş dünyasında oynadığı rolün ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. “Üreten Eller” projesi

kapsamında başlattığımız eğitimler ile kadınların dijitalleşen dünyada yerlerini almasını

hedefliyoruz.

Bu programda kadın girişimcilerimizin güçlenmesi, desteklenmesi ve büyümesi için

önemli bir adım. Amacımız, kadın girişimcilerin karşılaştığı zorlukları aşmalarına yardımcı olmak

ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamaktır. Kadın emeğinin değerlenmesi için

yürüttüğümüz projeler ile kadınların her alanda güçlenmesi için var gücümüzle çalışmaya devam

edeceğiz. Biliyorum ki dünya, kadınların elleriyle yeniden biçimlenecek ve