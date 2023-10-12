Avcılar’da Kadınlar Üreten Eller Projesi ile Dijitalleşiyor

Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 10:14
“Üreten Kadınlar, Üreten Avcılar ”
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınlara dönük bir çok çalışmasıyla kadınlara destek olan Avcılar
Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm
Merkezi, JCI Avrasya, Entertech İstanbul Teknokent, Rotary Türkiye e-Kulübü, PWN GLOBAL
Professional Women’s Networks iş birliği ile düzenlenen “Üreten Eller Projesi’nin ikinci dönemi
tamamlandı.
İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner
Kadınların üretim ve istihdam süreçlerine katılımını destekleyen projede; kişisel ve mesleki
gelişimlerini maximum seviyeye çıkarmaları konusunda eğitim, koçluk ve mentorluk süreçleri yer
aldı. 4 hafta boyunca Avcılar Belediyesi Uygulamalı Çözüm ve İnovasyon Merkezi’nde eğitimlere
katılan 35 kadın girişimci sertifikalarını aldı. E-ticaret eğitimleri, sosyal medya ve dijital pazarlama
konusunda derinlemesine eğitim alan kadınlar kendi şirketlerini kurmaya hazırlanıyor.
Üreten Eller Projesi’nin katılımcılarından Mihriban Töre; “Dijitalleşme, network açısından
inanılmaz güzel bir ortam sağladık. Kadın girişimcilere böyle ortamların sağlanması, öncelik
verilmesi bizi de çok onurlandırdı.” dedi.
Kendi şirketini kurmaya hazırlanan Ayşenur Karayiğit ise; “Beklentimin çok üzerinde karşılamayla
burada karşılaştım. Çok güzel katılımcılarımız var. Gerçekten alanında uzman isimlerden eğitimler,
seminerler aldık ve kendimize değer kattık. Avcılar Belediyesi’ne böyle bir etkinliği bize ücretsiz
tanımladığı için çok teşekkür ederim.” diye konuştu.
“Her zaman kadınların yanındayız”
Bir toplumun sağlıklı gelişebilmesi için kadının sosyal, ekonomik ve siyasi alanda varlığını
görmenin çok önemli olduğunu belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli; “Günümüzde
kadınların iş dünyasında oynadığı rolün ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. “Üreten Eller” projesi
kapsamında başlattığımız eğitimler ile kadınların dijitalleşen dünyada yerlerini almasını
hedefliyoruz.
Bu programda kadın girişimcilerimizin güçlenmesi, desteklenmesi ve büyümesi için
önemli bir adım. Amacımız, kadın girişimcilerin karşılaştığı zorlukları aşmalarına yardımcı olmak
ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamaktır. Kadın emeğinin değerlenmesi için
yürüttüğümüz projeler ile kadınların her alanda güçlenmesi için var gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz. Biliyorum ki dünya, kadınların elleriyle yeniden biçimlenecek ve
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)