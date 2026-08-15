Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları yalnızca günlük yaşam konforunu değil, kalp ve damar sistemini de doğrudan etkileyebiliyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Aydın, aşırı sıcaklarda vücudun ısı dengesini koruyabilmek için daha fazla çalıştığını belirterek, özellikle kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“Sıcak hava kalbin üzerindeki yükü artırıyor”

Aşırı sıcaklara maruz kalındığında vücutta çeşitli fizyolojik değişikliklerin meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Ünal Aydın, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, metabolizma hızında artış ve nefes almakta zorlanma gibi belirtilerin görülebileceğini söyledi.

Aydın, sıcak havalarda damarların genişlemesi ve terlemeyle birlikte yaşanan sıvı kaybının dolaşım sistemi üzerinde ek yük oluşturabileceğine işaret ederek, özellikle kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerin koruyucu önlemleri ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

“Kalp ilaçları kesinlikle aksatılmamalı”

Kalp ve damar hastalığı nedeniyle tedavi gören kişilerin hekimleri tarafından düzenlenen tedavi programına devam etmelerinin önem taşıdığını belirten Aydın, “Kalp ve damar sistemiyle ilgili bir riskimiz varsa ve bununla ilgili tedavi başlanmışsa ilaçlarımızı düzenli kullanmalıyız. Bunun yanında sıcak havalarda yeterli miktarda sıvı tüketmek de büyük önem taşıyor” dedi.

Prof. Dr. Aydın, kullanılan bazı kalp ve tansiyon ilaçlarının sıcak havalarda sıvı ve tansiyon dengesi açısından ayrıca değerlendirilmesi gerekebileceğini, ancak hastaların ilaç dozlarını kendi başlarına değiştirmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Günün en sıcak saatlerine dikkat

Özellikle güneşin ve sıcaklığın yoğun olduğu öğle saatlerinde mümkün olduğunca dış ortamdan uzak durulmasını öneren Aydın, herkesin aynı yaşam ve çalışma koşullarına sahip olmadığının da göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Evinde uygun iklimlendirme imkânı bulunmayan kişilerin, mümkünse sıcaklığın kontrol altında tutulduğu kamuya açık ortak alanlardan yararlanabileceğini belirten Aydın, açık havada çalışmak zorunda olan kişilerin ise günün en sıcak dönemlerinde doğrudan güneşten korunmasının, daha serin ve gölgeli alanlarda mola vermesinin ve sıvı tüketimini ihmal etmemesinin önemli olduğunu ifade etti.

Klimada ani sıcaklık değişiminden kaçının

Prof. Dr. Ünal Aydın, yaz aylarında sık yapılan hatalardan birinin de çok soğuk bir ortamdan aniden aşırı sıcak havaya çıkmak veya tam tersine, çok sıcak bir ortamdan bir anda çok soğuk ve klimalı bir ortama girmek olduğunu belirtti.

“Geçişlerin mümkün olduğunca daha yumuşak olması gerekiyor” diyen Aydın, klima kullanılan ev, iş yeri ve araçlarda ortam sıcaklığının gereğinden fazla düşürülmemesini önerdi.

Aydın, “Ortam sıcaklığını yaklaşık 21 derecenin altına düşürmeyi önermiyoruz. Çok soğuk bir ortamdan bir anda sıcak havaya çıkmak ya da aşırı sıcaktan çok soğuk bir ortama geçmek özellikle kalp ve damar hastaları açısından olumsuz etkiler oluşturabilir” dedi.

“Kalp ve damar hastaları sıcak havayı hafife almamalı”

Aşırı sıcak dönemlerinde kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerin risklerinin artabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal Aydın, özellikle ileri yaşta olanların ve mevcut kalp-damar hastalığı bulunanların sıcak hava uyarılarını dikkate almalarının önemli olduğunu belirtti.

Aydın, sıcak günlerde alınabilecek temel önlemleri şöyle sıraladı:

· Hekim tarafından verilen kalp ve damar ilaçlarını düzenli kullanın.

· Yeterli sıvı tüketimine dikkat edin.

· Günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca doğrudan güneşe çıkmayın.

· Açık havada çalışıyorsanız gölgede ve daha serin alanlarda düzenli molalar verin.

· Ev ve çalışma ortamlarında sıcaklık ve nemi mümkün olduğunca kontrol altında tutun.

· Klima sıcaklığını aşırı düşürmeyin.

· Çok sıcak ve çok soğuk ortamlar arasında ani geçişlerden kaçının.

· Çarpıntı, belirgin nefes darlığı, göğüs ağrısı, bayılma veya ciddi halsizlik gibi olağan dışı belirtilerde tıbbi değerlendirmeyi geciktirmeyin.

Prof. Dr. Ünal Aydın, aşırı sıcakların özellikle kalp ve damar hastaları açısından yalnızca bir konfor sorunu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Basit görünen önlemler sıcak havanın kalp ve dolaşım sistemi üzerindeki yükünü azaltmak açısından son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)