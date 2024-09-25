Araç değer kaybı yaşayanlar için profesyonel çözümler sunuyoruz. Aracınızın değer kaybını hesaplamak ve haklarınızı korumak için size danışmanlık sağlıyoruz. Vekâlet vermenizi talep etmiyor, noter masraflarını üstleniyoruz. Türkiye genelinde hizmet vermekteyiz.

Hizmetlerimiz:

Araç değer kaybı

Araç hasar farkı

Araç kazanç kaybı

Pert farkı

Ölümlü yaralanmalı kazalar

Kusura itiraz dosyaları

Değer kaybı talepleriniz için sigorta şirketleriyle iletişimimizi sağlıyor, süreci hızlı ve şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Ekspertiz ekibimizle 15 gün içerisinde davanızı sonuçlandırıyoruz.

Sizinde aracınız değer kaybına uğramış ise hemen iletişime geçebilirsiniz.

Hasar Takip ve Sorgulama Merkezi İletişim Bilgileri:

Telefon: 05394331590

E-posta: [email protected]

Instagram: aracindegeri

Web: www.aracindegeri.com

Araç değer kaybı başvurusu için hemen iletişime geçin! Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde sizin yanınızdayız.