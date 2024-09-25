ÇİÇEĞİ BURNUNDA İLÇE BAŞKANI İŞ İNSANI İSMAİL ÇELEBİ'DEN EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞKEKÜR

İş İnsanı İsmail Çelebi görevlendirme kararını Yendien Refah Partisi İstanbul İl Bakanı danışmanı Birol Öztürk'ten aldıktan sonra gazetemize şu açıklamayı yaptı"Hepinizin bildiği gibi genel Başkanımız Dr.M.Fatih Erbakan ve arkadaşları ülkemizin Milli Görüşe ihtiyaç duydukları bir anda kurdular. O Günden bu yana Allah nasip etti Zeytinburnu İlçesinin kuruluş sürecinde yer aldık. Kurulduğumuz günden bu yana 1'i genel diğeri de yerel olan 2 önemli seçimi başarı ile geride bıraktık. Gerek seçimlerde gerekse de diğer siyasi çalışmalarda partimiz için emek sarf eden herkese Zeytinburnu ilçe başkanı olarak herkese kendim ve partim adına teşekkür ederim.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve aşk ile partimizin başarısı adına terimizi akıtaraka emek harcayacağız. Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe başkanlığı çatısı altında Milli Görüşü İktidar yapmak isteyen herkese partimizde görev var. Ana kademe,gençlik ve kadın kollarımızda görev almak isteyen dostlarımız Eski Zeytinburnu vergi dairesi binasında yer alan ilçe başkanlığımıza uğrayıp çayımızı kahvemizi içebilirler.

Bize bu görevi layık gören il başkanımız sayın Nuri Özata başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz şeklinde konuşan Çelebi 'ye başarılar dileriz .

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)