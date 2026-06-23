DOLU DOLU BİR SAHA ÇALIŞMASI OLDU

İlk olarak Zeytinburnu Merkezefendi Camisinde namaz eda edildi akabinde camii cemaati ile hasbihal edildi. Daha sonra Aşıla ve teşkilat mensupları Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ederek dua etti.

Zeytinburnu 58.Bulvar caddesi Trafiğe kapalı alanda kurulan stantta üye çalışmalarına katıldı. 58.Bulvar caddesindeki Esnaf ziyareti yapıldı.

Daha sonra ilçede bulunan bir çok vakıf ve dernek ziyareti yapılarak yünlerce seçmen ile yüz yüze sohbet edildi.

YRP Zeytinburnu İlçe başkanı İsmail Çelebi gazetemize şunları söyledi "19 Haziran 2026'da Kazlıçeşme Kültür Merkezinde Haziran ayı danışma meclis toplantımızı yaptık . Bugün ise sayın Vekilimiz ve genel başkan yardımcımız Mehmet Aşıla ile 20 Haziran 2006'da dop dolu güzel bir saha çalışması yaptık. Başta sayın vekilimiz olmak üzere saha çalışmamıza katılan bütün partililererimize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kayak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)