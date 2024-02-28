Saha seçim çalışmaları kapsamında mahalle ve ev ziyaretlerini ara vermeden sürdüren CHP Sarıyer Belediye Adayı Mustafa Oktay Aksu’yu komşuları sevgiyle ağırlıyor. Sabah saatlerinde CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, kadın ve gençlik kolları başkanları, mahalle temsilcileri ve partililerle seçim değerlendirme toplantısına katılan Aksu, daha sonra Büyükdere Mahallesi esnafıyla buluştu. Büyükdere Mahalllesi’nde vatandaşları Aksu’yu pencerelerinden CHP bayrağı sallayarak coşkuyla karşıladı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Nurettin Koç

Aksu’ya bir destek de meslektaşlarından geldi

CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı’nda daha önce 10 yıl yöneticilik yaptığı Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği Veteriner Hekim Azmi Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri ile Prof. Dr. Tahsin Yeşildere’nin ziyaret ettiği CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, meslektaşlarından tam destek aldı. Aksu, kendisini ziyaret eden ve her zaman dayanışma içinde olacaklarını ifade eden meslektaşlarına ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

‘Komşularımın ilgisi ve sevgisi gücümüze güç katıyor’

Ardından Reşitpaşa Mahallesi Seçim İrtibat bürosu açılışını gerçekleştiren Aksu, esnaf ve vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Mahallenin ileri gelenleriyle bir araya gelen Aksu, siyasi çalışmaları hakkında komşularını bilgilendiren bir konuşma yaptı. 2014’te yapılan eğilim yoklamasından ikinci seçilerek Sarıyer ve İBB Meclis üyeliğine seçildiğini ifade eden Aksu, ‘Sarıyer Belediyesi Meclis Grup sözcüsü olduk ve İBB’de çeşitli komisyonlarda görev beş yıl boyunca görev aldım. 2018’de Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday adayı oldum.

2019 seçimlerinden sonra Kartal Belediyesi’nde 34 yaşında seçilen belediye başkanımız Gökhan Yüksel ile Kartal Belediyesi yönetiminde görev aldım. Koordinatör Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığım sürece başkanımızla beraber başarılı ve büyük projeleri hep beraber hayata geçirdik.

Şimdi partimizin uygun görmesiyle Sarıyer Belediye Başkan Adayı oldum. Adaylığım kesinleştikten sonra 15 yıldır ailemin, işyerimin, çocuklarımın komşularımın, arkadaşlarımın, dostlarımın ve benim yaşamımın merkezi Sarıyer’e hizmet etme heyecanıyla ‘Sarıyer’de yeni bir başlangıç için yola çıktık.

Sarıyerli komşularımızdan gördüğümüz ilgi, sevgi gücümüze güç katıyor. Sarıyer’e değer katacak projelerimizle Sarıyer’i yönetmeye hazırız. Benim için önemli olan sizlerin gönlünde yer etmektir. Umudunuz, coşkunuz ve kazanacağımıza olan inancınız bize güç veriyor. Bunun için hiç durmadan çalışacağım’ dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)