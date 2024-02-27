GAZETEMİZE KISA BİR AÇIKLAMA YAPAN CÜNEYT TEZCAN ŞUNLARI SÖYLEDİ

31 Mart 2024’dE beni Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi 1.sıra adayı olarak, Onure eden ; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Parti MYK Üyelerimize,İstanbul il başkanımız sayın Osman Nuri Kabaktepe’ye, Zeytinburnu İlçe Başkanımız Sayın A.Selami Delibalta’ya, Zeytinburnu Belediye Başkanımız ve adayımız Ömer Arısoy’a Ve emeği geçen bütün teşkilat mensuplarımıza Teşekkür ederim,şeklinde konuşan Cüneyt Tezcan’ı bizde kutluyor ve tebrik ediyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)