CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu; Esnafımız ve vatandaşımızın her türlü sorununa çözüm üreteceğiz

CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer’de seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarabya’da mahalle ziyaretinin ardından, Türkan Saylan Yaşamevi’nde Sarıyerli komşularıyla buluşan Aksu, daha sonra Büyükdere esnafıyla buluştu. Büyükdere’de esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Büyükdere Çevre Kültür ve Güzelleştirme Derneği yöneticileriyle bir araya gelen Aksu, dernek yöneticilerinin özellikle Büyükdere’nin modern bir görünüme kavuşması yönündeki taleplerini dinledi.

istanbul Times Haber Merekzi - Nurettin Koç

‘Pazara gelen anne, pazardan eli boş dönüyor’

Çayırbaşı semt pazarında esnaf ve komşularıyla bir araya gelen CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Oktay Aksu, vatandaşın fiyat artışları nedeniyle yaşadığı zorlukları dinledi. Evine alışveriş yapmak için pazara gelen ancak hiçbir şey alamadığı için eve eli boş dönen annelerin yaşadığı zorluklarını dinleyen Aksu, Cumhuriyet Halk Partisi sosyal belediyecilik anlayışıyla dayanışmayı güçlendireceklerini dile getirdi.

‘Pazar esnafımızın sesine kulak vereceğiz’

Pazar esnafı ile de görüşen CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’ya esnaflar en çok satış yapamadıklarından söz etti. Pazar esnafı ayrıca Sarıyer’de sağlıklı, güvenli ve hijyenik kapalı pazar alanlarının oluşturulmasını talep etti. Görev gelir gelmez esnafı daha sağlıklı pazar alanlarında vatandaşlarla buluşturacaklarını belirten Aksu, ‘Esnafımızla ele ele vereceğiz. Esnafımızın da vatandaşımızın da yüzü gülmeli. Bunun için var gücümüzle çalışacağız’ dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)