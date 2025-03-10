KİREÇBURNU GÜVERTE SOSYAL TESİSİ İLK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun Sarıyerlilerin özlem duyduğu, Boğaz’ın incisi Sarıyer’e yakışır şekilde hayata geçireceğini vaat ettiği sosyal tesis projesi kapsamında yapımı başlayan Güverte Sosyal Tesisi kapılarını açtı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, eşi Demet Aksu ile birlikte Sarıyerli kadınları Güverte’de ağırlayarak, bu anlamlı günde onlarla bir araya geldi. Başkan Aksu, Sarıyer’de sosyal belediyecilik anlayışıyla bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, ilçeye kazandırılan tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

BAŞKAN AKSU: YENİ BULUŞMA NOKTAMIZ GÜVERTE HAYIRLI OLSUN

8 Mart’ın kadın emeğine ve mücadelesine dikkat çekilen önemli bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Aksu, “Kadınların sosyal yaşamda daha aktif rol almasını desteklemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sarıyer’in bu güzel noktasında, Boğaz manzarası eşliğinde, komşularımızla bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk,” dedi. Açılış günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Sarıyerli kadınlar keyifli vakit geçirirken, yeni sosyal tesisin sunduğu imkânlar

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)