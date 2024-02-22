CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu; Muhtarlarımız, yerel yönetimin temel taşıdır

CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer’in 38 mahalle muhtarıyla kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, kadın ve gençlik kolları Başkanı, , İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, Sarıyer Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Yavuz ile 38 mahalle muhtarı katıldı.

İstanbul Times Haber Haber Merkezi - Nurettin Koç -Sarıyer -İstanbul

Muhtarların görüş ve önerileri tek tek dinleyen CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, toplantıda yaptığı konuşmasında şunları söyledi; Boğazımızın incisi Sarıyerimizin değerli muhtarları, Davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu buluşmayı gerçekleştirmemizde amacımız sizlerle mahallelerimizin ihtiyaçları ve sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunmaktır.

‘Hayatımıza değer katıyorsunuz’

Siyasete başladığı günden itibaren mahallelerinin sosyal lideri olan muhtarlarla her zaman diyalog içinde olduğunu belirten Aksu, ‘Sizlerin yaşamımıza kattığı değerin farkında biri olarak sizlerle her zaman temas içinde oldum. Çünkü biliyorum ki muhtarlarımız yerel yönetimin bel kemiği ve temel taşıdır. Bu düşünceyle hareket ederek muhtarlarımızı hayata geçireceğimiz yerel yönetim anlayışımızda en önemli paydaşımız olarak kabul ediyoruz.

‘Sizlerle her zaman güç birliği içinde olacağız’

Sizler, Sarıyerli komşularımız ve bizim aramızda en önemli bağı kuracak olanlarsınız. Mahallenizin gözü, kulağı ve vicdanısınız. Bu bağın öneminin farkındayız. Bu bakış açısı ile sizlerle her zaman güç birliği içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum. Çünkü, biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar. Aday adaylık sürecimde hepinizle görüştüm. Mahallerinizde yaşadığınız sorunları anlattınız. Sorunlarımızın çözümü sizlerle geliştireceğimiz fikir alışverişi ile sağlanabilir. Yönetimimizde her ayın ilk Cumartesi günü muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Bizimle güç birliği içinde olacağınıza yürekten inanıyor, şimdiden vereceğiniz tüm katkılar için teşekkür ediyorum.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)