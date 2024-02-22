‘Kadın örgütümüze minettarız’

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sarıyer’de üç dönem belediyeyi yönetiyorsak bunu en çok kadın örgütümüzün yürüttüğü emek yoğunluklu çalışmalarına borçluyuz. Kadın örgütümüzün cefakar, vefakar, özverili üyeleri hepinizi yakından tanıyorum.Bir taraftan evinize, çalışma hayatına yönelik sorumluluklarınızı yerine getirmeye çalışırken, diğer yandan çocuklarımıza, gençlerimize daya iyi bir gelecek yaratılması için siyasette görev alarak gece gündüz demeden bizlerle yol alıyorsunuz. Sizlere bu konuda minnettarız.

Sarıyer Haber Gazetesi HABER Merkezi -Hüseyin Çetiner

‘Güvenli bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz’

Ekonomik sıkıntılar, eğitim alanında yaşanan sıkıntılar, sağlık alanında yaşanan sıkıntılar, kültürel ve sosyal alanda yaşanan sıkıntıları en çok sizler hissediyorsunuz. Anne olarak, öğretmen olarak, sanatçı olarak, çalışan olarak hayatın temel direğisiniz. En çok istediğiniz şeyin hayatınızı adadığınız toplumunuzun ve ailenizin, çocuklarınızın çağdaş, hak temelli ve güvenli bir geleceğinin olmasıdır. Bende bu duygu ve düşüncelerinizi yürekten hissettiğim için sizlerden aldığım destekle ‘Sarıyer’de yeni bir başlangıç’ diyerek yola çıktım.

‘Sizlere inanarak yola çıktım’

Bu yola, Cumhuriyet kültürüyle yoğrulmuş bir ailenin evladı olarak, Cumhuriyet kadını bir hanımın eşi olarak, topluma faydalı olduğuna inandığım iki evlat yetiştiren bir baba olarak, doğayı diğer bütün canlılarla paylaşmayı savunan bir veteriner hekim olarak, Cumhuriyet değerlerini savunan bir siyasetçi olarak ve en çok da Cumhuriyet değerlerini savunan kadın örgütümüzün bana vereceği desteğe inanarak çıktım. Unutulanı, ötekisi, ezileni olmayan bir Sarıyer için yola çıktım.

‘Hayatınızı kolaylaştıracak projelerimiz hazır’

Kadınlarımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın hayattan beklentilerinin ve umutlarının bilinciyle üzerimize düşen tüm sorumlulukları kusursuz bir şekilde yerine getireceğimden şüphesin olmasın. Özellikle Sarıyerli kadınlara yönelik çok önemli projelerimizi hazırladık. Kısa bir süre sonra Sarıyerlilerle paylaşacağımız projelerimiz hazır. Kadın emeğinin değerlendirilmesi, kadınların hayata daha üretken katılabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Özellikle kendine zaman ayıramayan, evde çocuk baktığı için aile ekonomisine katkıda bulunamayan kadınlar için var olan kreşlerimize yeni kreşler ekleyerek annelerimizi destekleyeceğiz. Ekonomik koşullar nedeniyle çocuğunun ihtiyaç duyduğu eğitimi alamadığını düşünen annelerimizin yerine düşünecek, belediye olarak her türlü imkan ve olanağı yaratacağız. Annelerimiz çocuklarının geleceği ile ilgili kaygılanmayacaklar.

‘Gözlerinizde zaferi ve inancı görüyorum’

Tüm bunları yapabilmemiz için öncelikle Sarıyer’imizde partimize en yüksek oyu almak için çalışmalıyız. Birlik, beraberlik ve dayanışmanızla parti bayrağımızı bir kez daha Sarıyerimizde en yükseklerde dalgalandıracağımıza yürekten inanıyorum. Hepinize verdiğiniz destekten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bizi bekleyen kırk günlük yoğun bir çalışma sürecine giriyoruz, sizlerden isteğim zafere olan inancınızla, çocuklarımız için, yok sayılan kadınlarımız için, aydınlık bir gelecek için benimle beraber yol yürümenizdir.Ben gözlerinizde zaferi ve inancı görüyor, Sarıyer’de yeni bir başlangıç için tam yol ileri diyorum.

‘Başkanımızı asla yalnız bırakmayacağız’

Toplantıda bir konuşma yapan CHP Sarıyer Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç ise şunları söyledi; Sarıyerimizde yeni bir başlangıç için çıktığımız yolda, daha üretken bir belediye yönetimi için el ele vererek belediye başkan adayımızın çağdaş, temel insan haklarına saygılı, sosyal-kültürel faaliyetleri daha da geniş, iş olanakları daha fazla bir ilçeyi inşaa edeceğine yürekten inanıyoruz. Oktay başkanımızı çıktığı yolda asla yalnız bırakmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Örgütü olarak, girilmedik ev, çalınmadık kapı bırakmayarak, partimizin bayrağını bir kez daha Sarıyer’de dalgalandıracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.. Çünkü biliyoruz ki kadın dayanışmasının önünde hiçbir güç duramaz. Ekonomik sıkıntıların kıskacında ailesini ayakta tutmaya çalışan kadınlarımızın sorunlarına çözüm üretecek projeleri hazır olan belediye başkan adayımız Sayın Mustafa Oktay Aksu’yu sizlerin de yalnız bırakmayacağına inanıyor, hepinize toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)