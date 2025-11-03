PKK BİTTİ AMA HALEN DEMOKRASİNİN DÜŞMANI OLAN KAYYIM SEÇİLMİŞ BAŞKANLARIN BAŞINDA DEMOKLESİN KILICI GİBİ DURUYOR…

Erdoğan 1 Kasım 2025’de Atatürk Havalimanının bir kısmına açılan miller bahçesinin açılışını yaparken söylediği bu “İstanbul bizim göz bebeğimiz, İstanbul’un bir fetret devri yaşamasını kabul etmemiz mümkün değil” diyerek kafa karıştıran bir açıklama yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bazı kişiler bu sözleri kayyım tehdidi olarak algıladı. En son yapılan 31 Mart 2024’Yerel yönetim seçimlerinde 2. Parti olan iktidar partisi Ak Parti bir önceki seçimin birinci partisi olan CHP’ye sürekli aba altında sopa göstermesi karşısında bu kadar da olmaz diyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Ak Parti en yakın rakibi olan CHP’ye ve CHP’li başkanlara karşı yargı silahını kullanmasının ülke ekonomisine ve adaletine verdiği zararı anlatmak çok zor.

Hükümet yapılacak olan ilk genel seçimde yeniden kazanmak için hukuku ayaklar altına aldığı çalışmalardan vaz geçmesi gerekirken tam tersini yaparak ülke ekonomisine zarar vermeye devam ediyor.

Siyasi otoritenin İmamoğlu’nu cumhurbaşkanlığı seçiminde denklem dışı bırakmak için yaptığı antidemokratik çalışmaları ile sadece CHP’ye değil ülke’ nin ekonomisine ve adaletine de ciddi zararlar veriyor…

Şirketlerin mal varlıklarına el konulması yabancı sermaye’ yi ürkütmesi bir yana yerli sermaye de bir bir yurt dışına dümen kırıyor…

Kim ne derse desin hangi parti kazanacaksa kazansın ülkenin önünün açılması için çok acil bir erken seçim ülkenin önünü açabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)