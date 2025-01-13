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AK PARTİYİ  22 YILDIR ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE KARADENİZLİ BAŞKANLAR BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR ...

Zetinburnu Abay İmam Hatip Ortaokulu Spor salonunda yapılan Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığının 8.Olağan kongresine hem ilçenin mevcut başkanı A.Selami Delibalta hem de seçilen başkanı Mustafa Yalçınkaya'nın  yanı sıra İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve 8.İstanbul İl Kongresinde seçilecek olan Abdullah Özdemir katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul 

İlk açılış konuşmasını  A.Selami Delibalta yaptı.Akabinde  protokol konuşmaları ile devam eden kongrede yeni yönetim seçilmiş oldu.

İŞTE SEÇİLEN YENİ YÖNETİM KURULU  ÜYELERİ LİSTESİ

VİDEO EKTEDİR İZLEYEBİLİRSİNİZ 

Editör: Hüseyin Çetiner