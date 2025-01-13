AK PARTİYİ 22 YILDIR ZEYTİNBURNU İLÇESİNDE KARADENİZLİ BAŞKANLAR BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİYOR ...
Zetinburnu Abay İmam Hatip Ortaokulu Spor salonunda yapılan Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanlığının 8.Olağan kongresine hem ilçenin mevcut başkanı A.Selami Delibalta hem de seçilen başkanı Mustafa Yalçınkaya'nın yanı sıra İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve 8.İstanbul İl Kongresinde seçilecek olan Abdullah Özdemir katıldı.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul
İlk açılış konuşmasını A.Selami Delibalta yaptı.Akabinde protokol konuşmaları ile devam eden kongrede yeni yönetim seçilmiş oldu.
İŞTE SEÇİLEN YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ LİSTESİ
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Editör: Hüseyin Çetiner