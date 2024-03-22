Sayın Uluocak Sizin babanız Zeytinburnu’nun ilçe olduğu 1957’lerde Ordu Mesudiye’den Zeytinburnu’na gelip yerleşen köklü bir ailesiniz bize biraz ilçenin gelişim ve değişim sürecini anlatırmısınız ?
1950 li yıllardan itibaren ‘’ gecekondu’’ olgusunun görüldüğü ve hızla artan çarpık yapısı fiziki ve sosyal mekan sorunlarıyla Zeytinburnu’muz kentleşme süreci problemi yaşamıştır.
Bölgede bulunan kayıtlı ve kayıtsız sanayi, işyerleri günümüzde bir değişim sürecine girmişse de yerleşmenin sağlığını, yaşam kalitesini ve can güvenliğini direk olarak etkileyen faktörlerdir.
Zeytinburnu İlçesi’nde oluşan gecekondu alanı sırayla ikinci nesil hisseli mülkiyetler ile kaçak parselasyon ve yapılaşma süreçleri yaşamıştır.
Bu süreçler neticesinde;
• Dar sokaklar
• Küçük imar ada ve parselleri,
• Yetersiz kamusal alanlar,
• Taban alanı açısından aşırı yoğun yapılaşma,
• Yapısal anlamda uzmanlardan hizmet alınmadan yapılmış konut stoğu,
• Bina içi alan kullanımındaki dengesiz planlama gibi olumsuzluklar ortaya çıkmıştır.
Tüm bu olumsuzluklara ek olarak, 1999 Marmara depremi sonrasında yapılan araştırmalarda depreme karsı dayanıksız bir yapı stoğuna sahip olan Zeytinburnu, zemin yapısındaki sorunlar, yapılı çevrenin plansız ve çoğunlukla mühendislik mimarlık hizmetleri almadan üretilmiş olması, ömrünü tamamlayan yapılar bu alanlardaki sosyal zafiyetler doğal olarak alanın yenilenmesi, yeniden canlandırılması gerekmektedir.
Bölgede ekonomik, sosyal ve mekansal dönüşümleri bir araya getiren, yasam standartları yüksek, yaşanabilir, sürdürülebilir, estetik çözümler üretmeyi hedefleyen stratejik kararların uygulamaya konulması gerekmektedir.
Zeytinburnu’muz 1966 gecekondu ıslah imar planlarına 1984 yılında belediye olmamız münasebetiyle dokunarak başlayan ve ondan sonra da üzerine herhangi bir plan yapılmadan sadece yol genişliklerini dokunarak düzensiz bir şehir oluşturmuştur.
Günümüzde artık bunun sürdürülebilirliği yoktur arabasını park etmek için yarım saat sokaklarda tur atan insanlarımız, Park yeri için kavga eden insanlarımız ,yeşil alanlarımızın olmayışı ,çocuk Bahçelerimizin olmayışı ,çocuklarımıza gönül rahatlığıyla dışarıya bırakamayışımız bizim yetiştiğimiz Zeytinburnu ile bugünün arasında dağlar kadar fark vardır.
Bu gidişe bir şekilde son vermek istiyoruz meslektaşımız şehir bölge plancısı Onur Soytürk ile bu işi değiştirebileceğimize inanıyoruz Zeytinburnu‘nun yeniden planlanması lazım 1984 yılında ilk belediye olduğumuzda ve 1999 depreminden sonra yapılmayan planlama ile kaçırdığımız fırsatı bu sefer kaçırmayalım bu işi Onuruyla yapalım.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner