Zeytinburnu Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini sporla değerlendirebilmesi için Kış Spor Okulu kayıtlarını başlattı. 5–16 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz programda birçok branşta eğitim verilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Kış Spor Okulu kapsamında çocuklar; yüzme, okçuluk, tenis, atletizm, voleybol, güreş, taekwondo, basketbol, cimnastik, buz pateni ve karate branşlarında spor yapma fırsatı bulacak.

Başvuru tarihleri

13 Ocak – 30 Ocak 2026

Ön kayıt

zeytinburnu.istanbul

Kayıt merkezleri

• Merkezefendi Yüzme Havuzu

• Beştelsiz Yüzme Havuzu

• Veliefendi Yüzme Havuzu

• Zeytinburnu Spor Merkezi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da çocukları sporla buluşturmayı hedefleyen programa tüm aileleri başvuru yapmaya davet etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)