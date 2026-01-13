Zeytinburnu Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini sporla değerlendirebilmesi için Kış Spor Okulu kayıtlarını başlattı. 5–16 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz programda birçok branşta eğitim verilecek.
İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner
Kış Spor Okulu kapsamında çocuklar; yüzme, okçuluk, tenis, atletizm, voleybol, güreş, taekwondo, basketbol, cimnastik, buz pateni ve karate branşlarında spor yapma fırsatı bulacak.
Başvuru tarihleri
13 Ocak – 30 Ocak 2026
Ön kayıt
zeytinburnu.istanbul
Kayıt merkezleri
• Merkezefendi Yüzme Havuzu
• Beştelsiz Yüzme Havuzu
• Veliefendi Yüzme Havuzu
• Zeytinburnu Spor Merkezi
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da çocukları sporla buluşturmayı hedefleyen programa tüm aileleri başvuru yapmaya davet etti.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)