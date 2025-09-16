Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2025-2026 Kültür ve Sanat Kursları için kayıtlar açıldı.

Bağlama, gitar, keman, piyano gibi müzik kurslarının yanında; çömlek, ebru, kaligrafi, minyatür, tezhip, yağlı boya ve temel resim dersleri de yer alıyor. Ayrıca tiyatro, diksiyon, yazarlık ve halk oyunları gibi alanlarda da eğitimler verilecek.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, kursların her yaştan vatandaşa açık olduğunu belirterek, “Komşularımızın yeteneklerini keşfetmesine ve birlikte üretmesine destek olmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kayıtlar 15 Eylül – 5 Ekim 2025 tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde yapılabilecek. Vatandaşlar ayrıca www.zeytinburnukultursanat.com adresinden online kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)