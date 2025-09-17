ZEYTİNBURNU ERİKLİ BABA CEMEVİNNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan, Zeytinburnu Belediye Başkan yardımcısı Hurşit Bekaroğlu,MHP Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Reşat Ok , CHP Zeytinburnu ve İBB Meclis üyeleri Düzgün Kaya ,Hande Gençgüven, CHP Zeytinburnu Meclis üyeleri, Özdenur Şentürk, Süleyman Dağ, Mürsel Çırak, Metin Gönültaş, Rıfat Avcı, Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şube başkan yardımcısı Adnan Saygılı, Mavi İklim Rehabilitasyon Merkezi Yöneticisi Ayhan Aktaş, Geleceğim Zeytinburnu Platformu (GZP) Kurucu Başkanı Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner, Erikli Baba Cemevi başkan yardımcısı Şule Aydın, Zeytinburnu Şanlıurfalılar Dernek Ve İZEDEF başkanı Hacı Murat Tufan, Zeytinburnu Ordular Dernek başkanı Recai Memiş başta olmak üzere merhum’u bir çok arkadaşı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Merhuma Allah’tan rahmet dilerken ablası, kız kardeşi ve yeğenlerine baş sağlığı dileriz.

