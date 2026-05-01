Okumaya teşvik etmek için, ilkokul öğrencilerinden başlamak üzere ortaokul, lise öğrencileri ve yetişkinlerin de dâhil olduğu yarışmaya katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına katkı sağlamak okuma sevgisi oluşturarak merak eden, araştıran, sorgulayan; olaylara eleştirel yaklaşan, neden sonuç ilişkisi kuran, bireylerin topluma kazandırılmasının amaçlandığı yarışmanın sınavı başarıyla sonlandırıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

25 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen 20. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Sınavı, Zeytinburnu Haluk Ündeğer İlkokulu ve Lisesinde yapıldı. Bilgi Evleri ile Gençlik Merkezine kayıtlı 7 bin 968 üyenin başvurduğu yarışmanın sınavı, ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu 1. ve 2. gruplar için sabah saat 10.00'da, lise öğrencileri ve yetişkinlerin oluşturduğu 3. ve 4. gruplar için ise öğleden sonra saat 14.00'te gerçekleştirildi.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın her oturumu 100 dakika sürdü. Eğitimciler tarafından hazırlanan ve her bir kategori için belirlenmiş kitaplardan toplam 100 sorunun sorulduğu sınav test şeklinde yapıldı.

Başkan Ömer Arısoy’un katılımı ile 9 Mayıs’ta Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşecek ödül töreninde dereceye giren katılımcılar belli olacak. Yarışmanın birincilerine 50 bin, ikincilerine 35 bin, üçüncülerine 25 bin, dördüncülerine 15 bin, beşincilerine 10 bin TL ödül verilirken; 6, 7, 8, 9 ve 10’unculara ise 7 bin 500 TL para ödülü verilecek. İlk üç dereceye girenler ayrıca ailelerinden iki kişi ile birlikte Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı’na gidebilecek.

Sınav sorularının yanıtlarını merakla bekleyen kitapseverler aşağıdaki linkten cevap anahtarlarına ulaşabilirler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)