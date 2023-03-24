Zeytinburnu Kültür Sanat’ta Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Zeytinburnu Belediyesi on bir ayın sultanı Ramazan’ı Zeytinburnu Kültür Sanat bünyesinde düzenlediği çeşitli etkinliklerle karşılıyor. Ramazan ayı boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde; çeşitli sanatçılar, çocuklar için hazırlanan özel programlar ve birbirinden kıymetli konuklarla yapılacak söyleşiler Zeytinburnulular ile buluşuyor.
Etkinlik takviminde; Serdar Tuncer’in Nihat Hatipoğlu, Mustafa Karataş, Hayati İnanç gibi değerli konuklarla gerçekleştireceği söyleşiler, Kadir Gecesi özel programı, tasavvuf konserlerinin yanı sıra çocuklar için hazırlanan eğlenceli programlar yer alıyor.