Zeytinburnu Kültür Sanat’ta Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Zeytinburnu Kültür Sanat’ın Ramazan ayına özel olarak düzenlediği, çocuklardan yetişkinlere kadar birçok programı içerisinde barındıran etkinlikler bir ay boyunca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde Zeytinburnulular ile buluşacak.