Uluocak Ailesi 38 Yıllık Tecrübesi İle Dostlarını İftarda Ağırladı Uluocak Ailesi 38 Yıllık Tecrübesi İle Dostlarını İftarda Ağırladı

İlçede vatandaşların yoğunlukla bir araya geldiği noktalara kurulması planlanan Z Kafe projesinin ilki 31 Mart’ta Zübeyde Hanım Parkı’nda hizmete girmişti.

Yakın zaman içerisinde yeni şubelerin açılacağı müjdesini duyuran Zeytinburnu Belediyesi, 8 Nisan Salı günü Ziya Gün ve Merkezefendi Parkı’nda  yeni Z Kafe şubelerini de hizmete açtı.

Tüm Z Kafe şubeleri sabah 09.00 akşam 22.00 saatleri arasında açık olacak.