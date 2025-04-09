\u0130l\u00e7ede vatanda\u015flar\u0131n yo\u011funlukla bir araya geldi\u011fi noktalara kurulmas\u0131 planlanan Z Kafe projesinin ilki 31 Mart\u2019ta Z\u00fcbeyde Han\u0131m Park\u0131\u2019nda hizmete girmi\u015fti.\r\n\r\nYak\u0131n zaman i\u00e7erisinde yeni \u015fubelerin a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131 m\u00fcjdesini duyuran Zeytinburnu Belediyesi, 8 Nisan Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Ziya G\u00fcn ve Merkezefendi Park\u0131\u2019nda yeni Z Kafe \u015fubelerini de hizmete a\u00e7t\u0131.\r\n\r\nT\u00fcm Z Kafe \u015fubeleri sabah 09.00 ak\u015fam 22.00 saatleri aras\u0131nda a\u00e7\u0131k olacak.