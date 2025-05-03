BİR ÇOK İŞ İNSANI VE YATIRIMCI MUHTEŞEM BİR LOKASYONDA BULUNAN IRMAK PEARL’ÜN LANSMANINA KATILARAK ÖRNEK DAİREYİ GEZDİ…

Irmak Group Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Yüksel Algül, Yönetim kurulu üyeleri Şaban Akgül, Burak Akgül, Bilal Akgül ve Murat Ağca Lansman'a katılan konuklarını projenin önünde teker teker karşılayarak yakından ilgilendiler.

Yüksek Akgül Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in Proje ile ilgili sorularına samimi ve içten cevaplar vererek şunları söyledi ”Irmak Group olarak Yatay mimariye çok önem veriyoruz. Bunlara örnek olarak da Başakşehir’de inşaa ettiğimiz VADİŞEHİR projesi.

Yine Zeytinburnu ilçesinde Rum Vakfı’nın arsasına inşaa ettiğimiz Zeytinburnu Seyitnizam Konaklarını sayabiliriz. Şu an Moldova Kişinev’de çok büyük bir konut projemiz devam ediyor.

Büyükçekmece de ise tarihi Kervansaray’ın bulunduğu bölgede çok güzel bir projeye de başladık.

Halkımızın projelerimize ilgi duyması bizleri ziyadesi ile memnun ve mutlu ediyor.

Bugün burada Lansman'ın yaptığımız Irmak Pearl projemizin Lokasyonunu siz biliyorsunuz ancak izleyicilerinin ve okurlarınızın bilmesi için kısa bir bilgi vereyim, burası Cevizlibağ Metrobüs ve Tramvay durağına yürüme mesafesinde sadece 500 metredir.

Hakeza Biruni ve Yeni Yüzyıl Üniversitelerine de yine çok yakınız. Merter’in ve Bakırköy Adalet sarayının ise 5 dakika mesafedeyiz. Bilindiği üzere Topkapı İstanbul’un Merkezi olarak kabul ediliyor.

Bizim 92 konut ve 5 işyerinden oluşan projemizi 2025 yılı içinde teslim edeceğiz. Şu an Lansman fiyatları ile satışa çıktık bir süre sonra normal fiyatlarımız ile satışa devam edeceğiz konut ve ofis ihtiyacı olan dostlarımızın satış ofisimiz ile irtibata geçmesini dileriz” şeklinde konuşan Yüksek Akgül projenin bu aşamaya gelmesine kadar emeği geçen mimarlarımıza, mühendislerimize, ustalarımıza kalfalarımıza ve kısaca emeği geçen herkese bir kez de sizin aracılığınız ile teşekkür ederim dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)