Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından Zeytinburnu’nda ikamet eden gençlere ücretsiz olarak verilen atölye eğitimleri mezunlarını vermeye devam ediyor. 8, 9 10’uncu dönem İha-1 Ticari Pilot Eğitimi ve 3 Boyutlu Tasarım ve Yazısı Atölyesi’ni başarıyla tamamlayan öğrenciler, Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen bir törenle mezuniyet sertifikalarını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un elinden aldılar.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

“İha-1 TİCARİ PİLOT EĞİTİMLERİ ZEYGEM İÇİN BİR MARKA OLDU”

169 öğrencinin mezun olduğu törende bir konuşma yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, özellikle Zeytinburnu’ndaki gençlerin kariyer yolculuğunda kendilerine katkı sağlamak adına ZEYGEM vasıtasıyla çeşitli eğitim atölyeleri düzenlediklerini ve bunun da başarıyla devam ediyor olmasından son derece memnun olduklarını ifade etti.

Zeytinburnu Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı her işin kendilerini heyecanlandırdığını ve dikkatle takip ettiklerini söyleyen Başkan Arısoy, “Biz bu işi seviyoruz. Gençlerimize katkı yapmayı çok istiyoruz.

Okullarının eğitimlerinin dışında başka bir yeteneğimiz de İha-1 Ticari Pilot Eğitimleri oldu. Bu iş bizim neredeyse markamız oldu. Şu anda 3 farklı dönemin sertifikalarını toplu bir şekilde veriyoruz.

Nasipse önümüzdeki yıl da bu eğitimlere devam edeceğiz. Aynı şekilde 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcı Atölye’miz de yoğun bir şekilde ilgi görüyor. Bugün oradan da mezunlarımız olacak. Eğitimlerimize yeni branşlar da ekleyeceğiz. Gençler bizi takip etmeye devam etsinler.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)