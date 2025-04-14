ZEYTİNBURNU 58.BULVAR CADDESİ TARŞİHİ BİR ANA ŞAHİTLİK YAPTI

CHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Metin Doğan, Meclis üyeleri ve çok sayıda partinin ve halkın katıldığı imza verme programına CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul il başkan yardımcısı Selahattin Erbaş başta olmak üzere çok sayıda kişi İmamoğlu’na destek ve erken seçim istedikleri imzaların atıldığı yoğun bir imza kampanyası yapıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu - İstanbul

Duygu dolu anların yaşandığı imza kampanyasında bir kadın İBB, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına karşı yapılan haksızlığa isyan ederek gözyaşlarını tutamaması karşısında herkes duygu dolu anlar yaşadı.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK VE İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN ŞUNLARI SÖYLEDİ …

18 Mart 2025’de İlk olarak 3 kez oylarını attırarak İBB başkanı olan Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ilk olarak diploması iptal edildi.

Hemen bir sonra 19 Mart 2025’de ise şafak Operasyonu ile İBB’nin beyin kadrosu ile gözaltına alınıp 4 gün sonra tutuklandılar.

Biz ve halkımız bunun bir yolsuzluk operasyonu olduğuna değil yapılacak olan ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanma ihtimali çok yüksek rakiplerini engellemeye yönelik olduğunu herkes biliyor.

Ancak bu haksız ve hukuksuz uygulamalar karşısında her partiye mensup 15 milyon 500 bin seçmen’ in 23 Mart 2025’de sandıklara koşup ön seçimde adayımız Ekrem İmamoğlu’dur dedi. İşte bu süreci akamete uğratmak isteyenlerin oyunları halkımızın desteği ile ellerinde patladı dersek hata olmaz şekliden konuşan Çelik ve Aslan imza veren seçmenlere teşekkür ederek standa ayrıldılar.

CHP ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI METİN DOĞAN GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Öncelikle ciddi bir haksızlık ve hukuksuzluk ile karşı karşıya olan İBB Başkanımız ve Partimizin 15 milyon 500 oy ile aday yaptığı Ekrem İmamoğlu’na destek ve erken seçim isteyen seçmenlerin imza verdiği kampanyamız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bizleri yalnız bırakmayan İstanbul İl başkanımız sayın Özgür Çelik’e ve İBB başkan vekilimiz sayın Nursi Aslan başkanımıza teşekkür ederim şeklinde konuşan CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan imzaları ile kendilerine güç veren herekse teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)