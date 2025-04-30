Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Zeytinburnu Belediyesi’nin ilçe halkı için düzenlediği ücretsiz Boğaz Gezileri yeniden başlıyor. Zeytinburnulu vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın tüm güzelliklerini rehber eşliğinde gezecek. Yaklaşık 3 saat sürecek gezi süresince vatandaşlara simit, çay ve kahve ikramı da yapılacak. Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek tekne turlarının güzergâhları ise şu şekilde olacak: Eminönü, Dolmabahçe, Çırağan, Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Emirgan, İstinye, Tarabya, Büyükdere, Rumeli Kavağı, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı, Küçüksu, Kandilli, Çengelköy ve Beylerbeyi.

15 TEMMUZ MEYDANI’NDAN ZEYPORT LİMANI’NA SERVİS KALDIRILACAK

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Tekne turuna katılacak misafirler için 12.30 – 13.00’da Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan ZEYPORT Limanı’na; 16.30– 17.00’de ise ZEYPORT Limanı’ndan Zeytinburnu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na servis hizmeti sağlanacak. Ayrıca limana araçlarıyla gelmek isteyen misafirler için otopark imkânı da sunuluyor.
Boğaz Gezisi’ne katılmak isteyen vatandaşlar; zeytinburnu.istanbul adresi üzerinden ya da 444 1984 Çözüm Merkezi’ni arayarak başvuruda bulunabiliyorlar.

Kaynak:  İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 