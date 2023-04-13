banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.135,55
ALTIN
1.267,09
DOLAR
19,33
STERLİN
24,28
EURO
21,41
İstanbul’un Tarihini Etkileyecek ‘Kazlıçeşme Mozaik Müzesi’nde Sona Gelindi
İstanbul’un Tarihini Etkileyecek ‘Kazlıçeşme Mozaik...
Başakşehir’deki Konut ve iş Yerlerinizi Ömer Çetin Gayrimenkul’de Değerlendirin
Son Dakika
Başakşehir’deki Konut ve iş Yerlerinizi...
Vergi Borçları İçin Yapılandırma Fırsatı Başladı..!
Vergi Borçları İçin Yapılandırma Fırsatı...
“Onun Bize Bıraktıklarını Kavramak İçin Buradayız”
“Onun Bize Bıraktıklarını Kavramak İçin...

Zeytinburnu Belediyesi’nden Ücretsiz ‘Riskli Yapı Denetimi’ Hizmeti

Zeytinburnu Belediyesi ilçedeki kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için verdiği desteklere bir yenisini daha ekledi. Zeytinburnu’ndaki riskli yapıların tespit hizmeti artık ücretsiz olarak yapılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Nisan 2023 Perşembe 17:31
Zeytinburnu Belediyesi’nden Ücretsiz ‘Riskli Yapı Denetimi’ Hizmeti
banner171
Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm gittikçe hızlanıyor. Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Bundan böyle Zeytinburnu’ndaki riskli yapıların tespiti ücretsiz olarak yapılacak. Bunun için, mülk sahiplerinin 3’te 2 çoğunluğu sağladıktan sonra, Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Danışma Ofisi’ne başvurmaları yeterli oluyor.
ZAMAN KAZANMAK İÇİN TÜM SÜRECİ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ YÜRÜTÜYOR
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Zeytinburnu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Enes Şen, “Hepimizin hayali daha güvenli evlerde oturmak. Bunun için çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Zeytinburnu’nda riskli yapı tespitini artık ücretsiz olarak yapıyoruz. Hak sahiplerinin 3’te 2 çoğunluğu sağlayıp bize başvurması yeterli oluyor. Maliyet, bürokrasi ve zaman kaybı yok.” dedi.
BİNANIZ RİSKLİ ÇIKARSA NE OLACAK?
Yapılan tespit sonucunda binanın riskli çıkması durumunda, ilgili kanunun öngördüğü süre içinde tahliye ve yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceğini söylen Şen, “Yeni binanızı yaparken de yanınızdayız. Tüm belediyelere örnek olan Yeni İmar Plan Notu başta olmak üzere, hak sahiplerini bekleyen birçok avantaj ve teşviğimiz var. Vatandaşlarımız konuyla ilgili olarak Kentsel Dönüşüm Danışma Merkezi’mize gelerek bilgi alabilir, haklarını öğrenebilirler. Başvuruları bekliyoruz.” diye konuştu.

--

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik Merkezi Sertifikaları Dağıttı
Gençlik Merkezi Sertifikaları Dağıttı
Vergi Borçları İçin Yapılandırma Fırsatı Başladı..!
Vergi Borçları İçin Yapılandırma Fırsatı Başladı..!
Saadet Partisinin İftarında Samimiyet Ve Kardeşlik Hakimdi (VİDEOLU)
Saadet Partisinin İftarında Samimiyet Ve Kardeşlik Hakimdi (VİDEOLU)
Zeytinburnu Belediyesi’nin 2022 Faaliyet Raporu Onaylandı (VİDEOLU)
Zeytinburnu Belediyesi’nin 2022 Faaliyet Raporu Onaylandı (VİDEOLU)
CHP İftarında İzdiham Yaşandı (VİDEOLU)
CHP İftarında İzdiham Yaşandı (VİDEOLU)

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169