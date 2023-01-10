banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.185,90
ALTIN
1.129,56
DOLAR
18,78
STERLİN
22,78
EURO
20,13
İBB’den Bayrampaşa’ya Kütüphane ve Psikolojik Danışma Merkezi
İBB’den Bayrampaşa’ya Kütüphane ve Psikolojik...
Zeytinburnu Belediyesi’nden Kazlıçeşme’ye Ücretsiz Otopark
Zeytinburnu Belediyesi’nden Kazlıçeşme’ye Ücretsiz Otopark
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı Basın İle Buluştu (VİDEOLU)
Son Dakika
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı...
14 Farklı İş Kolundan İmamoğlu’na Destek Ziyareti
14 Farklı İş Kolundan İmamoğlu’na...

Zeytinburnu Belediyesi’nden Kazlıçeşme’ye Ücretsiz Otopark

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat ve yeni inşa edilen sosyal tesisin 3 bin 500 metrekarelik çevre düzenleme projesine ek olarak 3 bin 300 metrekarelik otopark inşası da eklendi. Tamamlandığında 117 araçlık bir alana sahip olacak otopark ücretsiz olarak hizmet verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ocak 2023 Salı 13:44
Zeytinburnu Belediyesi’nden Kazlıçeşme’ye Ücretsiz Otopark
banner171

Zeytinburnu Belediyesi, Kazlıçeşme Sanat’ın hemen yanında yer 3 bin 300 metrekare alana 117 araçlık ücretsiz otopark inşa ediyor. Halihazırda devam eden 3 bin 500 metrekarelik Mozaik Müzesi ve deniz manzaralı sosyal tesis dönüşüm projesine komşu olan otopark tamamlandığında ücretsiz olarak hizmet verecek. Sosyal tesis ve otopark alanının işletmesi Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılacak.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

117 ARAÇLIK ÜCRETSİZ OTOPARK

Kazlıçeşme Sanat’ın hemen yan tarafında daha önce özel sektör tarafından işletilen otoparkın mülkiyetinin Zeytinburnu Belediyesi’ne geçtiği bilgisini veren Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Yeni inşa edeceğimiz ve 3 bin 300 metrekareden oluşacak otoparkta; 5 adet engelli olmak üzere 117 araçlık park alanı olacak. Belediyemiz tarafından ücretsiz işletilecek otoparkta gece araç bırakılmayacak.  Sadece müze, sergi, nikâh salonu, kütüphane ve sosyal tesis kullanıcılarına hizmet verecek.” dedi.

“TESİSİN İŞLETMESİ ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ’NDE OLACAK”

Kazlıçeşme Sanat içinde yer alan Zeytinburnu Mozaik Müzesi’nin hemen yanında 3 kat olarak inşa edilen sosyal tesisi hakkında da güncel bilgiler veren Başkan Arısoy, Tesisin tamamen yeme içme odaklı bir mekân olarak tasarlandığını, diğer sosyal tesislerde olduğu gibi bu tesisi de Zeytinburnu Belediyesi’nin işleteceğini belirtti. Başkan Arısoy, “3 katlı sosyal tesis; kafeterya, restoran, açık teras, bahçe ve etkinlik alanlarından oluşacak. Projenin kurgusu; İstanbul’da sur dışında bilinen en büyük zemin mozaiği olan Kazlıçeşme Mozaikleri’nden yola çıkılarak renk, doku ve desen tipolojilerinden oluşturuldu. Tüm çalışmalar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ile yapılıyor.” açıklamasında bulundu.

“ZEYTİNBURNU’NA YENİ BİR KÜLTÜR LOKASYONU KAZANDIRIYORUZ”

Mozaik Müzesinin de inşaatının tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Arısoy, “İnşallah iyi bir açılışla hepsini birlikte hizmete açacağız.” temennisinde bulunarak şu ifadelere yer verdi: “Mozaik Müzesi çalışmaları sırasında restorasyon ve konservasyon işlemleri için kaldırılan mozaik yapısının alt seviyelerinde içerisinde  2 kişinin gömülü olduğu bir lahit bulunmuştu. Bu lahitlerin yapılan karbon testleriyle bin 700 yaşında olduğu tespit edildi. Burası gerçekten İstanbul ve Zeytinburnu için yeni bir değer. Zeminin yaklaşık 1,5 metre aşağısında olan mozaiklerin daha da altında olan lahdi kurul kararıyla gerekli düzenlemeleri yaparak görülebilir bir alana çekiyoruz. Zeytinburnu’muz yeni ve çok önemli bir kültür varlığına daha ev sahipliği yapıyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resim Sanatının Don Kişot’unun “Yeldeğirmenlerine Karşı” Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta!
Resim Sanatının Don Kişot’unun “Yeldeğirmenlerine Karşı” Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta!
Başkan Arısoy: “Rezerv Konutların Satılması Gibi Bir Durum Söz Konusu Değildir”
Başkan Arısoy: “Rezerv Konutların Satılması Gibi Bir Durum Söz Konusu Değildir”
Başkan Arısoy: “Rezerv Konutların Satılması Gibi Bir Durum Söz Konusu Değildir”
Başkan Arısoy: “Rezerv Konutların Satılması Gibi Bir Durum Söz Konusu Değildir”
Zeytinburnu Belediyesi Atık Değer Oranlarında Rekor Artışa Gitti
Zeytinburnu Belediyesi Atık Değer Oranlarında Rekor Artışa Gitti
“Yeldeğirmenlerine Karşı” M. Zahit Büyükişliyen Retrospektif Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor
“Yeldeğirmenlerine Karşı” M. Zahit Büyükişliyen Retrospektif Sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta Açılıyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169