Zeytinburnu Belediyesinden 18 Bin Öğrenciye Ağız ve Diş Sağlığı Seti

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün 2014 yılından bu yana ilçedeki ilkokul öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirdiği ağız ve diş sağlığı bakım seti uygulamasına, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da devam ediliyor.

İlkokul öğrencilerinin ağız sağlığına vermesi gereken önemi destekleyici ve teşvik edici uygulamalarla sürdüren Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yaklaşık 10 yılda 164 bin 500 öğrenciye ulaştı.

15 İLKOKULDA 18 BİN ÖĞRENCİYE BAKIM SETİ DAĞITILACAK

Bu yıl, Zeytinburnu ilçesindeki 15 ilkokulda yaklaşık 18 bin ilkokul öğrencisine ağız ve diş bakım seti dağıtımı gerçekleştirecek olan Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik ediyor.

Başkan Arısoy, ilkokullardaki dağıtım etkinliklerine katılarak öğrencilerin ağız ve diş sağlığı bakımı alışkanlığının kazanılması adına minikleri motive edici bilgilendirmeler yapıldığını, Zeytinburnu Belediyesi olarak bu konuda farkındalığı artırmaya destek vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Öğrencilere dağıtımı gerçekleştirilen ağız ve diş sağlığı bakım setleri içerisinde; diş fırçası, diş macunu, kitap ayracı ve kum saati yer alıyor.