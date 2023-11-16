Yandıktan Sonra Yeniden Açılan Fırın'da Eğitim Başlıyor

Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından düzenlenen Geleneksel Ekmek Atölyesi eğitimleri Tarihi Merkezefendi Fırını’nda gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Geleneksel Ekmek Atölyesi kursu toplamda 12 hafta boyunca sürecek. 18 Kasım 2023 tarihine kadar kayıtların www.zeytinburnu.istanbul adresinden kabul edileceği eğitim programına 15 yaş ve üzeri, Zeytinburnu’nda ikamet eden herkes başvurulabiliyor.

Toplamda 20 kişilik, 2 farklı gruptan oluşan atölye, haftanın iki günü eğitim verecek. Tamamen ücretsiz olarak sunulan Geleneksel Ekmek Atölyesi’nde eğitim boyunca tüm malzemelerin tedariği ise Zeytinburnu Belediyesi tarafından karşılanacak.

ATÖLYEYİ TAMAMLAYANLAR MEB ONAYLI SERTİFİKAYA SAHİP OLACAKLAR

Tarihi Merkezefendi Fırını’ndaki Geleneksel Ekmek Atölyesi’nde, tecrübeli ekmek ustaları tarafından 12 hafta boyunca ekmek yapımı ile ilgili uygulamalı temel bilgiler, iş güvenliği, hijyen, dinlenme ve soğuk fermantasyon, ekmek üretimi atölyeleri gerçekleştirilecek.

Atölye programının sonunda kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalara sahip olmaya hak kazanacaklar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)