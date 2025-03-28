ULOCAK AİLESİ’NİN BÜTÜN FERTLERİ MİSAFİLERİNİ KAPIDA AĞILADI

Mimar Süleyman Uluocak, eşi Füsun yine mühendis olan oğlu Seyfihan ve endütri mühendisliği eğitimi alan Gülşah bütün misafirlerini kapıda karşıladılar. Uluocak ailesinin bütün üyeleri konukları ile selamlaşarak iftarlarına hoş geldiniz diyerek karşıladılar

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburnu -İstanbul

MİMAR SÜLEYMAN ULUCAK GAZETENİZE İFTAR İLE ALAKALI ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Geleneksel İftar Yemeğimize icabet eden Meclis üyelerimize, Siyasi parti yöneticilerine, Banka müdürlerimize ,Tapu Sicil Müdürlüğü Personeline, Noter personeline, sivil toplum kuruluşu başkanlarına ve yönetimlerine, basın mensuplarına ve bizi yalnız bırakmayan aile dostlarımıza iftarımızda bizi yalnız bırakmadıkları için herkese kedim, şirketim ve ailem adına teşekkür ederim.

Samimi bir ortamdan israf ve şatafattan uzak bir kanda yapılan iftar yemeği için katılımcılar kendilerini aynı iftar sofrasında bir araya getiren Mimar Süleyman Uluocak’a teşekkür ettiler.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)