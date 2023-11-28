Uluocak'tan Muhteşem A. Adaylık Başvurusu (VİDEOLU)

ADAY ADAYLIK BAŞVURUSU AÇIK OTURUM GİBİ OLDU BİR ÇOK KİŞİ DUYGU VE DÜŞÜNCESİNİ İFADE EDEREK ULOCAK'A DESTEK MESAJI VERDİ

Eşi Füsün,Kızı Gülşah ve Oğlu Seyfihan ile beraber CHP Zeytinburnu ilçe başkanlığına Çikolata ve çiçeği ile gelen mimar Süleyman Uluocak ilk olarak ilçeye gelen arkadaş ve dostları ile teker selamlaşarak hal ve hatırlarını sordu. Akabinde toplantı salonuna geçen Uluocak ve CHP ilçe başkanı Metin Doğan ilk olarak katılımcılara kısa birer selamlam konuşma yaptı.

Metin Doğan Yaptığı konuşmada şunları söyledi "Mimar ğleyman Uloocak arkadaşımızilçemizin sevilip sayılan simalarındandır.31 Mart 2019'dan bu yana 5 yıldır partimizin Zeytinburnu ve İBB meclis üyeliğini başarı ile yaptı. Bugün burada 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinde Zeytinburnu'nda partimizin belediye başkan adayı olmak için aday adaylık başvurusunu yaptı.Başta Süleyman bey kardeşimiz olmak üzere bütün aday adaylarımıza başarlar dilerim" Süleymen bey biraz önce yapılan anketlerde halkın 25 yıllık AKP Zeytinburnu belediye başkanlığında halkın aklında fesleğen dağıtmı ve çöp konusunda başarılı algısı kaldıpını söyledi. Fesleğen için bir şey diyemeyeceğim ama özellikle tekstilin olduğu bölgelere akşam saatlernde çıkın çöp yığunlarfı ar diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Ali Ekber Şenkal

MİMAR SÜLEYMAN ULUOCAK İSE KALABALIĞI GÖRÜNCE HEM MUTLU OLDU HEMDE DUYGULANDI...

Bir çok sivil toplum kuruluşunda görevleri olan mimar Süleyman Uluocak ise aday adaylık başvurusunu yapmadan önce şunları söyledi "Öncelikle bu mutlu günümde beni yalnız bırakamayan Zeytinburnu sevdalısı dostlarıma çok teşekkür ederim.1965 yılından bu yana evimde işimde Zeytinburnu ilçesindedir. Daha öönce Demokrat parti de siyaset yaptım. Son 5 Yıkldır da hem ilçede hem de İBB'de CHP 'den Belediye meclis üyeliği yapmaktayım. 31 Mart 2024'de kim partimizin adayı yapılırsa yapılsın ben kendim adaymışım gibi çalışacağıma buradan söz veriyorum. 25 Yıldır Ak Partili başkanlar Zeytinburnu'nu yönetiyor.Yapılan anketerde halkın aklına fesleğen dağıtımı ve temizlik işlerinde iyi bir Belediye dışında halkın aklına baş bir şey gelmiyor dedi.