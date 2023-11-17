Hüseyin Çetiner:Zeytinburnu’nunda Kentsel Dönüşüm Çok Zor Değil (VİDEOLU)

BİR YERİ EN İYİ ORANIN KİTABINI YAZAN VE BELGESELİNİ YAPAN KİŞİ BİLİR

Bir yerin kitabını yazabilmek için o yeri hem arşivlerde hem de bizzat gözleyerek orayı yaşamak gerek. İşte Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner, “Gelişim Ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu” isimli kitabı 2006/2007 yılları arasında yazdı.2008 yılında ise basımı yaparak kitapseverlerin beğenisine sundu.

İŞTE ZEYTİNBURNU BELGESELİ’nin de senaryosunu 2016 yılında yazdı,dron ile çekimini yapmak dahil,kurgu ve montajını bizzat kendisi yaparak ilçe ile alakalı bilgi sahibi olmak isteyenlerin istifadesine sundu.

Eski Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın yönetmen olan bir generalin oğluna çok ciddi bir bedel ödeyerek yaptırdığı Çanakkale belgeselinden daha kötü olmayan bu çalışmanın bütün maddi ve manevi bedellerini kendi cebinde karşılayan Çetiner’in Zeytinburnu ilçesinin sorunlarına çözüm bulmak için elle tutulur gözle görülür kamuya maddi bir külfeti olmayan sağlıklı proje ve düşünceleri var.

ÇETİNER:BELEDİYE BAŞKANI OLURSA KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ELİNİ DEĞİL GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞINI DEKLARE EDİYOR…

Zeytinburnu ilçesinde bulunan konut stoğunun % 95’i eski ve depreme dayanıksız. Halkımızın büyük kesimi bütün ömründe sadece birikim olarak hayatı idame edeceği bir konuta sahip oluyor.

Bu konutunu da ne derece güvenli ve sağlam olduğunu bilmedi bir müteahhidin insafına bırakmak istemiyor.Bu endişesinde de % 100 haklıdır.

Zeytinburnu halkı Mevcut Belediye başkanı Ömer Arısoy’a sizin üzerinizde konutlarımızı dönüştürelim siz müeahidi bulun çağrılarına HAYIR biz buna karışmayız diyerek adeta 25 yıldır olduğu gibi kentsel dönüşümün önünü kapatan bir yaklaşımdır bu.

ÇETİNER’İN KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇÖZÜMÜ ŞU ŞEKİLDE OLACAK

Hak sahipleri kendi özgür iradeleri ile konutlarının olduğu adalarında müteahhit ile anlaştıktan sonra Belediyenin kuracağı bir inşaat firmasına gelecekler bu firma müteahhit firma ve hak sahipleri ile bir sözleşme yapacak hak sahipleri tapularını belediyenin şirketine verecekler. Örneğin 5.000 m2 lik arsada 250 daire 25 adette de işyeri olsun ,yıkılıp yapılması ile 500 konut ve 50 adet işyeri üretildiğini düşünecek olursak bunların yarısı hak sahiplerine gideceği için diğer yarısı satışa konu olacak.

Yeni daire ve iş yeri satın alanlar ödemesini Belediye’nin şirket hesabına yatıracaklar.

Müteahhit inşaatı yapıp hak ediş kazandıkça şirket tapu sahiplerinin haklarını korumak için hiçbir zaman müteahhide hak ettiği parada daha fazla ödeme yapmayarak tapu sahiplerinin haklarını koruyacak.

Devletin bir kurumu olan Belediyemizin bu işte kazancı sadece ilçesindeki konutları dönüştürmek olacaktır. Tapu sahipleri de bizim garantörümüz devlet kurumu olan belediye olduğu için gönül rahatlığı ile kentsel dönüşüme daha sıcak bakacaklardır.

Hüseyin Çetiner sözlerini eğer ben aday olmayı başarır ve seçilirsem ilçemizin tamamı 11.16 km.lik bir yüz ölçüme sahiptir.

Bunun yarısında ebedi sakinlerimizin mekanı olan mezarlıklarımız olarak kabul edecek olursak geriye 6-7 km.lik bir alan kalıyor güven sorunun çözülmesi halinde çok seri ve hızlı bir şekilde bir kenetsel dönüşüme ev sahipliği yapacağız şeklinde konuştu.

Her şeyin başı güven.

Hüseyin ÇETİNER

Hayatını Zeytinburnu’na vakfeden Gazeteci yazar Hüseyin ÇETİNER 1988 Yılından bu yana Zeytinburnu ilçesinde yaşıyor.

ÇETİNER,1972 Yılında Malatya’nın Kale ilçesine bağlı eski ismi ile Pirot,yeni ismi ile Kıyıcak köyünde doğdu.

doğduğu Kıyıcak köyünde bitirdi.

1988 Yılında Zeytinburnu ilçesine yerleşti.

Ortaokulu eski ismi ile Cağaloğlu Mahmutpaşa yeni ismi ile Büyük Reşit Paşa Ortaokulunda tamamladı.

Lise tahsilini ise tarihi Pertevniyal Valide Sultan Lisesinde tamamladı.

Üniversite Eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde bitirdi.

ÇETİNER’in yazdığı Malatya isimli eserinin ilk basımı 1993’de yayınlandı. 4. Basımı ise 2005’de.

Hüseyin Çetiner doğduğu yerin kitabını yazar da doyduğu yerin kitabını yazmaz mı ?

Tabi ki yazar ve yıllarca üstünde çalıştığı “Gelişim ve Değişim Tarihi İçinde Zeytinburnu” isimli kitabı ise Mart 2008 yılında yayımlayarak özel sektör tarafından yazılıp basımını yaptığı tek kişidir.

2016 Yılında ise ilçenin tarihi mekanlarını ve ebedi şahsiyetlerini daha çok kişiye tanıtmak için Zeytinburnu sevdalısı 13 arkadaşı ile beraber Geleceğim Zeytinburnu Platformu(GZP)’nu kurdu.

Hüseyin Çetiner Kendimi Zeytinburnu’na Vakfettim sözü ile de sahip olduğu Gazeteler,Haber Portalları, Youtube Kanalları ve sosyal medya hesapları ile Zeytinburnu’nu Yüz binlerce kişiye tanıttı ve halen de tanıtmaya devam ediyor.

Zeytinburnu ile alakalı kitap yazan tek kişi olan Hüseyin Çetiner’in adı adeta Zeytinburnu deyince ilk akla gelen kişiler arasında yer alması Çetiner’ i çok mutlu ediyor.

Çetiner evli 3 kız,bir erkek evlat babasıdır.

İngilizce bilen Çetiner Zeytinburnu ile yatıp Zeytinburnu ile kalkıyor.

“İnsanların En Hayırlısı İnsanlar İçin Faydalı Olandır” (Hadis-i Şerif )

“Zeytinburnu İçin Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak”

“Zeytinburnu’na Hizmet Benim İçin Bir Aşktır”

İLETiŞİM İÇİN:

Hüseyin ÇETİNER/ Gazeteci – Yazar

Geleceğim Zeytinburnu Platformu - Kurucu Başkanı

Gsm ve WHATSAPP : 0532 - 344 05 12 - www.zeytinburnutimes.com - [email protected]- Youtube : ZeytinKöy Tv.

Youtube: Huseyin ÇETİNER Tv -

Kaynak: Times Haber Ajansı (İTAH)