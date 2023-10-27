Gazeteciler Sordu Başkan Arısoy Samimi Cevaplar Verdi (VİDEOLU)

İSTANBUL TİMES MEDYA GRUBUNU İMTİYA SAHİBİMİZ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİER TEİSLİ ETTİ

Üç tur halinde yapılan Z Raporu programına katılan Hüseyin Çetiner,Osman İslam ,Taylan Demirelli ve Selvi Sarıtaç 3 üçer soru sordu.

Hüseyin Çetiner başkan’a ,31 Mart 2019 yerel yönetim seçimlerinden önce Zeytinburnu halkına verdiğiz vaadlerininiz % kaçını gerçekleştirdiniz ?

Zevk alarak yaptığınız en önemli üç icraatiniz ne oldu ?

Parti üst yönetiminiz ile konuştunuz mu bu dönem aday olacak mısınız ?

Ekim ayında yapılan 2024 yılı Analitik Bütçe görüşmelerinde CHP Meclis üyelerine dönerek dişimizi göre bir muhalefet yok derken neyi kastettiniz ?

Sorularını sordu. Başkan Arısoy samimi ve içten bir şekilde bütün basın mensuplarını sorularına cevap verdi.

Programın tamamını izlemek isterseniz Zeytinburnu Belediyesinin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsin.

Kaynak ;İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)