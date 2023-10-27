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Gazeteciler Sordu Başkan Arısoy Samimi Cevaplar Verdi (VİDEOLU)

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy Gazetecilerin sorularına samimi cevaplar verdi. Zeytinburnu Kültür Sanaat Merkezi (ZKS) nde yapılan basın buluşmasında merkezi Zeytinburnu ilçesinde olan gazeteciler ve ilçe gündemini takip eden basın mensupları ile bir araya gelen Arısoy 4.5 yılda yaptıklarını anlat.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ekim 2023 Cuma 10:10
Gazeteciler Sordu Başkan Arısoy Samimi Cevaplar Verdi (VİDEOLU)
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İSTANBUL TİMES MEDYA GRUBUNU İMTİYA SAHİBİMİZ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİER TEİSLİ ETTİ

Üç tur halinde yapılan Z Raporu programına katılan Hüseyin Çetiner,Osman İslam ,Taylan Demirelli ve Selvi Sarıtaç 3 üçer soru sordu.

Hüseyin Çetiner başkan’a ,31 Mart 2019 yerel yönetim seçimlerinden önce Zeytinburnu halkına verdiğiz vaadlerininiz % kaçını gerçekleştirdiniz ?

Zevk alarak yaptığınız en önemli üç icraatiniz ne oldu ?

Parti üst yönetiminiz ile konuştunuz mu bu dönem aday olacak mısınız ?

Ekim ayında yapılan 2024 yılı Analitik Bütçe görüşmelerinde CHP Meclis üyelerine dönerek dişimizi göre bir muhalefet yok derken neyi kastettiniz ?

Sorularını sordu. Başkan Arısoy samimi ve içten bir şekilde bütün basın mensuplarını sorularına cevap verdi.

Programın tamamını izlemek isterseniz Zeytinburnu Belediyesinin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsin.

Kaynak ;İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 27.10.2023 10:14
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