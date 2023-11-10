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Evladı Fatihan Celal Şentürk Zeytinburnu İçin Bismillah Dedi

AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkan Yardımcısı Celal Şentürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerinde AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Aday adayı olduğunu açıkladı. İlk Kurucu Belediye Dr. Muzaffer Çavuşoğlu’ndan sonra ilk kez bir Rumeli’li aday adayı oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Kasım 2023 Cuma 18:44
Evladı Fatihan Celal Şentürk Zeytinburnu İçin Bismillah Dedi
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O TAM BİR ZEYTİNBURNU ÇOCUĞU

Her Platformda Zeytinburnu Sevdalısı olduğunun altını çizen ve Zeytinburnu’nu Zeytinburnuluların yönetmesinin gerektiğine vurgu yapan İş insanı Celal Şentürk, başvuruların başladığı ilk gün Adaylığını açıkladı.

Ardından Zeytinburnu İstanbul Times ve Zeytinburnu Time Gazetelerine çok özel açıklamalar yaptı.

Şentürk şunları söyledi, “2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel yönetimler seçimlerinde, Zeytinburnu’muzu bugün olduğundan daha yaşanılabilir, daha huzurlu ve daha müreffeh bir geleceğe taşımak amacıyla Zeytinburnu Belediye Başkan A. Adayı oldum.

İLÇE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILIP BELEİYE BAKANI ADAYI OLDU

Bu nedenle AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkan Yrd. görevimden ayrılıyorum. Uzun yıllardır partimizin birçok kademesinde görev aldım. Bu süre zarfında birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

KETSEL DÖNÜŞÜM ANCAK BU ŞEKİLDE OLUR

Bu bir bayrak yarışıdır. Bizim bayrağı daha yukarıya taşıyacağımıza inancımız tamdır. Bu neden yola çıktık. Önceliğimiz her gece yatağa girdiğinde kendini tabutta hisseden Zeytinburnu Halkını yaşanabilir evlerine kavuşturmak olacak bu nedenle Kentsel Dönüşüme Belediye olarak her konuda büyük destek vereceğiz. Zeytinburnu Konut A.Ş.’yi hayata geçireceğiz.

Kentsel Dönüşümün önünü açacağız. Zeytinburnu’nu Zeytinburnu yapan ve 20 yıldır yok edilen ilçemizin en büyük markası Zeytinburnu Spor’u yeniden hak ettiği değere kavuşturup süper lige çıkaracağız. İlçemizin ortasında çöplük olarak aklan çürümeye terk edilmiş Zeytinburnu Stadını ilçemizin en gözden yaşam merkezi haline getirip Zeytinburnu Spor Kompleksine dönüştüreceğiz.

Yaşlı ve Kimsesizlerin kimsesi olacağız onları evlerinde hissettirecek beş yıldızlı bakım evlerini ilçemize inşaa edeceğiz. İlçemizin en büyük sorunlarından biri olan araç park sorunu önceliklerimizden olacak. Altı araç parkı üstü yaşam alanı olan yeni çifte parklar yapacağız yapmak zorundayız.

Zeytinburnu Halkı artık ZEYBİS üzerinden İlçe yöneticileriyle sürekli iletişim halinde olacak. Zeytinburnu Gençliği köşe başlarında değil spor salonlarında olacak. Onları spor akdemleriyle buluşturacağız. Bu ve benzeri

yüzlerce projemizi ile güçlü kadromuz ve ekibimizle Zeytinburnu’nu yönetmeye talibiz. Hep dediğim gibi Zeytinburnu atama kadrolarla yönetilmeyi hak etmiyor. Artık Zeytinburnu’nu Zeytinburnulular yönetsin dedi.

ESNAF ZEYARETLERİNE BAŞLADI

Zeytinburnu ilçesinde faaliyet gösteren bir çok esnafı ziyaret ederek sohbet eden Belediye başkan aday adayı Celal Şentürk ilgi ve alakalı ile kaşılanıyor. Özellikle belediye elini değil gövdesini taşın altı koyacak diyen Şentürk aday olup seçilmesi halinde kentsel dönüşüm ile alakalı bütün projelerinin hazız olduğunu söyledi

CELAL ŞENTÜRK KİMDİR?

1979 Yılında Zeytinburnu’nda doğan Celal Şentürk aslen Üsküp muhaciri bir ailenin çocuğudur. İlk, orta ve Lise Eğitimini Zeytinburnu’nda tamamlayan Şentürk Askerliğinin ardından 2002 yılında kendi şirketini kurdu. 2002 yılından bugüne kadar kendi şirketini yöneten başarılı iş insanı Celal Şentürk, Evli ve Bir çocuk babasıdır. Halen Rumeli Türkleri Derneği başkan vekili görevini yürütmektedir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.11.2023 18:59
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