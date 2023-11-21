Birol Öztürk: Partimizin Teveccühü,Halkımızın Desteği ve Allah'ın İzni İle Milli Görüş Belediyeciliği Gelecek

31 Mart 2024 Yerel Yönetim seçimlerine sayılı aylar kala siyasi kulisler iyiden iyiye hareketlendi.Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Belediye başkan aday adayı Birol Öztürk İstanbul Times Tv.den Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'in hazırlayıp sunduğu GÜNDEM programının konuğu oldu. Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner'in sorduğu her soruya içten ve samimi cevaplar veren Öztürk'ün konuşmaları şu şekilde oldu.
ÖNCELİKLE DUYGU VE DÜŞÜNCELERİMİZİ SEÇMENLERİMİZE İLETEN KIYMETLİ İSTANBUL TIMES AİLESİNE BU MİSAFiR PERVERLİĞİNDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM
İstanbul Times Haber Merkezi: RöportaJ :Hüseyin Çetiner
MİLLİ GÖRÜŞÜMÜZÜN LİDERİ VE ÜLKEMİZİN ÇOK KIYMETLİ DEVLET ADAMI CENNET MEKAN ERBAKAN HOCAMIZI RAHMETLE VE SEVGİYLE ANIYORUM VE GENEL BAŞKANIMIZ DR MUHAMMED ALİ FATİH ERBAKANA İLLİGÖRÜŞÜ BU GÜNLERE TAŞIDIĞI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM,
KENDİNİZİ KISA VE ÖZ TANITALIM AİLENİ NEREDE YAŞADIĞINI MİLLİ GÖRÜŞ GEÇMİŞİN VE İŞ TECRÜBELERİNİ
Doğum Tarihi ve Yeri: 29.10.1972 İstanbul Zeytinburnu
Medeni Durumu: Evli ve 3 çocuk babası
İkametgah Adresi: Çırpıcı Mah. Modabağ İki sokak No:10 D:1 Zeytinburnu İstanbul
Tel: 0533 487 44 39
EĞİTİM BİLGİLERİ
1) Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü
İŞ DENEYİMLERİ
1) 1994-1998 YILLARINDA ÖZEL BİR ŞİRKETTE İTHALAT-İHRACAT VE GÜMRÜK DANIŞMANLIĞI (4 YIL)
2)1999-2024 YILLARINDA EMLAK YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI MESKEN MÜDÜRLÜĞÜ RAPORTÖRÜ VE UZMANI (24 YIL)
3) UZMANLIK GÖREVİNDE 1.500’DEN FAZLA GECEKONDU TASFİYE PROJESİNİ VE 1.000’İN ÜZERİNDE KONUT TAHSİSİ PROJESİNİ YÜRÜTTÜ VE BAŞARIYLA TAMAMLADI.
SİYASET DENEYİMLERİ
1) 1995-1998 YILLARI REFAH PARTİSİ ZEYTİNBURNU TEŞKİLATI ÇIRPICI GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI
2) 1998-2001 YILLARI FAZİLET PARTİSİ ZEYTİNBURNU GENÇLİK KOLLARI İLÇE BAŞKAN YARDIMCILIĞI
3)2002-2004 YILLARI SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURNU TEŞKİLATI YÖNETİM KADEMELERİ
4)2004-2007 YILLARI SAADET PARTİSİ İSTANBUL İL GENÇLİK YÖNETİM KURULU ÜYESİ
5) 2007-2013 YILLARI ÇEŞİTLİ DERNEKLERİN, FEDERASYONLARIN VE 30’A YAKIN STK’NIN KURULMASI VE BAŞKANLIK GÖREVİNİN YÜRÜTÜLMESİ.
6) 2014 YILI ERBAKAN VAKFI İSTANBUL İL YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
7) 2017 ERBAKAN VAKFI İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI
8) 2018 YILI YENİDEN REFAH PARTİSİ İSTANBUL İL KURUCUSU , İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE AR-GE BAŞKANLIĞI. (4 YIL)
9) YENİDEN REFAH PARTİSİ BAŞAKŞEHİR, AVCILAR VE FATİH İLÇE YÖNETİMLERİNİN YENİDEN TEŞKİLATLANMASI GÖREVLERİ
10) İL SORUMLULUĞU KAPSAMINDA TOKAT, KASTAMONU, OSMANİYE, AYDIN VE ÇANAKKALE YENİDEN REFAH PARTİSİ TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI GÖREVİ.2023-2024 YILI İTİBARI İLE HALEN ÇANAKKALE İL SORUMLULUĞUNU YÜRÜTMEKTEDİR.
SOSYAL FAALİYET DENEYİMLERİ
1) ERBAKAN VAKFI İSTANBUL İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ
2) MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ ONURSAL ÜYELİĞİ
3) MERSUS GİRİŞİMCİLER MECLİSİ MUTEVELLİ HEYETİ ÜYELİĞİ
4) SOMALİ, BURKİNA FASO, KENYA, FAS, BENİN, MISIR, SURİYE, FİLİSTİN-KUDÜS, BOSNA HERSEK MAKEDONYA, KOSOVA, İSPANYA ÜLKELERİNDE İHH, CANSUYU VE BAZI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ADINA ORGANİZATÖR
5) STRATEJİK VE TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ’NİN KURUCULUĞU VE ORGANİZATÖRLÜĞÜ.
(BU MERKEZİN AMACI PARTİMİZE GÖNÜL VERMİŞ AKADEMİSYENLERİ BU ÇATI ALTINDA TOPLAYIP GENEL BAŞKAN’IMIZA SİYASİİ VE İLMİİ AÇIDAN PROJELER HAZIRLAMAK VE ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİMİZİ BU TÜR PROJELERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN HAZIRLAMAKTIR.)
(ŞU AN MERKEZİMİZ BÜNYESİNDE EKONOMİST, YAZILIM MÜHENDİSİ, ELEKTRONİK MÜHENDİSİ, MAKİNE MÜHENDİSİ, PSİKOLOG, ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ, İNŞAAT MÜHENDİSİ, ŞEHİR PLANCISI VE HUKUKÇU BİREYLERDEN OLUŞAN BİR PROJE EKİBİMİZ BULUNMAKTADIR )
3. EKİBİNİZ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VERİRMİSİNİZ ?
EKONOMİST, YAZILIM MÜHENDİSİ, ELEKTRONİK MÜHENDİSİ, MAKİNE MÜHENDİSİ, PSİKOLOG, ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ, İNŞAAT MÜHENDİSİ, ŞEHİR PLANCISI VE HUKUKÇU BİREYLERDEN OLUŞAN BİR PROJE EKİMİZ BULUNMAKTADIR )
MALUMUNUZ 2024 MART AYINDA ÜLKEMİZDE YAPILACAK YEREL SEÇİMLERDE ZEYTİNBURNUMUZDA YRP DEN ADAY ADAYIYIM
BUGÜN BURADA PARTİMİZ TARAFINDAN ADAY GÖSTERİLİP SEÇİLİRSEM ZEYTİNBURNU İLÇEMİZ HAKKINDA YAPACAĞIMIZ BAZI PROJELERDEN BAHSEDECEĞİM. BU PROJELERİ İZNİNİZLE 7 ANA BAŞLIKTA KISA KISA ANLATACAĞIM
1- SOSYAL ALANDA
2-EKONOMİK ALANDA
3-ÇEVRE ALANINDA
4-KÜLTÜR VE EĞİTİM ALANINDA
5-KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA
6-SPOR FAALİYETLERİ ALANINDA
7-GENÇLERE YÖNELİK BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA
SOSYAL VE EKONOMİK ALANDAKİ ÇALIŞMALARIMIZ:
- HER MAHALLEYE AŞ EVİ
-HER MAHALLEYE KREŞ, KREŞ AÇMAMIZIN EN BÜYÜK NEDENLERİNDEN BİRİ EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI ÇALIŞMAK ZORUNDA KALAN ANNELERİMİZE DESTEK OLMAK
-EMEKLİLERİMİZİN EKMEĞİNİ GÜNLÜK BEDAVA SAĞLAYACAĞIZ ,MALUMUNUZ EMEKLİLERİMİZ AÇLIK SINIRININ ALTINDA BİLE DEĞİL MAALESEF
GÜNLÜK AİLE FERT SAYISINA GÖRE EKMEK GİDERLERİNİ KARŞILAYACAĞIZ
-DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZA AYLIK 4 ADET DAMACANA SU KATKISI SAĞLAYACAĞIZ
-ZEYTİNBURNU İÇİN HALK MARKETLER ZİNCİRİ KURACAĞIZ. BURADA DAR GELİRLİ AİLELERİMİZE ALIM GÜCÜNÜ KOLAYLAŞTIRACAK ALTERNATİFLER SAĞLAYACAĞIZ.
ENGELLİ VE ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN AİLELERİNE AYLIK REHABİLİTASYON DESTEĞİ
ÇEVRE ALANINDA:
- ZEYTİNBURNUNU YEŞİL ENERJİYE KAVUŞTURACAĞIZ
- ZEYTİNBURNU BELEDİYESİNİ KARBONSUZ BİR BELEDİYE HALİNE GETİRECEĞİZ. KARBON SALINIMINI SIFIRA İNDİRECEĞİZ.
- ZEYTİNBURNU'NDA ÇOK KAFE VE RESTORAN VAR... ONLARDAN KAHVE VE ÇAY ATIKLARINI TOPLAYARAK DOĞAL GÜBRE YAPACAĞIZ.
-ARTAN YEMEKLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ VEYA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ..İSRAFI SIFIRA YAKIN İNDİRECEĞİZ...
KARBON SALIMI İÇİN DE TÜM BELEDİYE ARAÇLARINA HİDROJEN SİSTEMİ TAKACAĞIZ...VE BU SİSTEMİ İLÇEMİZDE TEŞVİK EDECEĞİZ...VATANDAŞIMIZI UYGUN MALİYETLE BUNU OTO SANAYİLERDE KURDURMAYA TEŞVİK EDECEĞİZ..
KAFELERİN ATIK OLARAK ÇÖPE ATTIĞI KAHVELERDEN VE ÇAYLARDAN 1. SINIF GÜBRE OLUYOR..BUNLARI TOPLAYIP GÜBRE YAPACAĞIZ....ARTAN YEMEKLERİ DE, TEMİZ OLARAK ARTANLARI YURTLARLA, OKULLARLA PAYLAŞACAĞIZ...ÇÖPE ATILACAK DERECEDE OLANLARI DA GÜBRE YAPACAĞIZ...BUNLARLA ÇOK KALİTELİ GÜBRE YAPILIYOR
OKUNAN KİTAPLAR GERİ VERİLECEK VE BİZ TEKRAR OTOMAT CİHAZLARINA YERLEŞTİRECEĞİZ...KİTAPLAR SÜREKLİ DEVRİ DAİM ALINIP GERİ VERİLECEK
KÜLTÜREL VE EĞİTİM ALANINDA:
-EĞİTİM GİDERLERİNE KATKI OLMASI AÇISINDAN ÖĞRENCİ BAŞINA 1000TL AYNI VE NAKDİ YARDIM YAPACAĞIZ.
- ZEYTİNBURNU'NDA OTOMATLARDA İNSANIMIZA AKBİL İLE KİTAP VERECEĞİZ...
OTOMAT CİHAZLARINDAN AKBİL İLE ÜRÜN SATIN ALINIYOR ÇİKOLATA BİSKÜVİ GİBİ BİLİYORSUNUZ.. OTOMAT CİHAZLARINA SANKİ ÜRÜN ALIYORMUŞ GİBİ BASIYOR VATANDAŞ VE ÖDÜNÇ KİTAP ALIYOR SONRA DA OKUDUKTAN SONRA GERİ ALMA MERKEZİNE BIRAKIYOR... AKBİL KAYDI VAR... BUNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İRTİBAT HALİNDE YAPACAĞIZ
AKBİL İLE BEDAVA ALACAK KİTABI EVET... ÖDÜNÇ OLARAK ALACAK VE 15 GÜN VEYA 1 AY SONRA GERİ VERECEK
ÖĞRENCİLERİMİZİN SERVİS ÜCRETLERİNDE KATKI SAĞLAYACAĞIZ, AİLE BÜTÇELERİNDEN GİDERLERİ AZALTACAGİZ.
STK LARIMIZ İÇİN KÜLTÜR MERKEZLERİNE BENZER STK MERKEZİ İNŞA EDECEĞİZ. VE BU MERKEZDE TÜM STK LARIN FAYDALANACAĞI AR GE MERKEZİ KURACAĞIZ. ZEYTİNBURNUMUZDAKİ TÜM STK LARI BİR ÇATI ALTINDA TOPLAYIP KİRA DERDİNDEN KURTARACAĞIZ. BU MERKEZDE STK LARIMIZIN KENDİ ÇALIŞMALARINI VE YÖNETİM TOPLANTILARINI YAPACAKLARI ALANLAR TAHSİS EDECEĞİZ. VE YİNE HER BİR STK MIZA YAPACAKLARI PROJELERİNE DESTEK OLUP ZEYTİNBURNUMUZA NASIL DAHA ÇOK FAYDA SAĞLARIZIN YARIŞINA GİRMİŞ OLACAKLAR.BU PROJE PARTİMİZİN STK LARDAN SORUMLU BAŞKANI İLÇE BAŞKAN YARDIMCIMIZ İSMAİL ÇELEBİ’YE AİTTİR. AYRICA KENDİSİNEDE BURADAN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA:
BİZİMDE KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE İLGİLİ PROJELERİMİZ MEVCUT. BU PROJE İLE İLGİLİ ARKA PLANDA ÇALIŞAN ŞEHİR PLANCISI – MİMAR VE MÜHENDİSLERDEN OLUŞAN BİR EKİBİMİZ MEVCUT.BURADA MAKSADIMIZ VATANDAŞIMIZIN EVLERİNİ YERİNDE DÖNÜŞÜM YAPIP MİNİMUM BİR BÜTÇEYLE SAĞLAM SAĞLIKLI SOSYAL DONATI ALANLARININ İÇİNDE OLDUĞU BİR KONUT SAHİP YAPMAK. KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÜST GÜVENLİK VE EMNİYET KATSAYİLİ YAPILAR OLUŞTURACAĞIZ.
YANİ KISACASI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ RANTSAL DÖNÜŞÜMDEN KURTARMAK.
SPOR FAALİYETLERİ ALANINDA:
-SPOR DEYİNCE HEPİMİZİN AKLINA İSTER İSTEMEZ ZEYTİNBURNU SPORUMUZ GELİYOR. BİR ZAMANLAR SÜPER LİGDE TOP KOŞTURAN TAKIMIN GELDİĞİ DURUM İÇLER ACISI. BURADAN SİZLERE SÖZ VERİYORUM BELEDİYEYİ ALDIĞIMIZ İLK GÜN YAPACAĞIMIZ ÖNCELİKLİ İŞLERDEN BİR TANESİ DE ZEYTİNBURNU SPORUMUZU ESKİ GÜNLERİNE YENİDEN KAVUŞTURMAK.VE ADIM ADIM SÜPER LİGE TAŞIMAK OLACAK.
-ZEYTİNBURNU STADINI YERİNDE YENİDEN İNŞA EDİP AVM OTOPARK Kİ BU OTOPARK ZEYTİNBURNUMUZUN EN NÜYÜK OTOPARKLARINDAN OLACAK. STAD PROJESİ İÇİNDE KULUBÜMÜZE GELİR SAĞLAYACAK KAYNAKLAR OLUŞTURUP TAKIMIMIZI KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ.
TABİİ SPOR DEYİP AKLA SADECE FUTBOL GELMİYOR. GEÇENLERDE ZEYTİNBURNU SPOR MERKEZİ TEKVANDO HOCASI OLAN CEMAL HOCAMIZI ZİYARET ETTİK.BURADA TEKVANDO KARATE GİBİ ÇOCUKLARIMIZIN İLGİ DUYDUĞU BU ALAN BİRAZ BOŞ BIRAKILMIŞ GİBİ GELDİ.YİNE BELEDİYE BAŞKANI OLURSAK İNŞALLAH ÖNCELİKLİ İŞLERİMİZDEN BİR TANESİ ÇOCUKLARIMIZIN VE GENÇLERİMİZİN İLGİ DUYDUĞU BU ALANI HAK ETTĞİ YERE GETİRMEK OLACAKTIR.BURADAN CEMAL HOCAMIZA VE TÜM TEKVANDO VE KARATE İLE İLGİLENEN HOCALARIMIZA VE GENÇLERİMİZE BUNUN SÖZÜNÜ VERİYORUM.
GENÇLERE YÖNELİK BİLİM VE TEKNOLOJİ ALANINDA:
**GİM (GENÇLİK İSTİHDAM MERKEZİ ) **
PROJESİ
ŞEHİR İÇİNDEKİ İSTİHDAM SORUNUN ÇÖZÜMÜ HİÇ ŞÜPHESİ YOKKİ BELEDİYELERİN KATKILARI ÇOK BÜYÜK .İSTANBULDA ZEYTİNBURNUDA GENÇ NUFÜSA SAHİP İLÇELERİN BAŞINDA GELMEKTEDİR.GENÇLER BİZİM İÇİN GELECEKTİR İSTİHDAM SORUNU NU ŞEHİRDE ÇÖZMEMİZ GEREK BİR MESELEDİR BU SEBEBLE YÖNETİMİMİZDE GENÇLER İSTİHDAM ALANINDA EK KONTENJAN SAĞLAYARAK SADECE GENÇLERİN İSTİHAMIYLA İLGİLECEK BİR MASA KURACAĞIZ “GENÇLİK İSTİHDAM MERKEZİ “ KURACAĞIZ.
*GENÇ MEKAN PROJESİ*
GÜNÜNÜZDE AİLERİN EN BÜYÜK DERDİ ÇOCUKLARININ EVLATLARININ KAFELERDE TÜTÜN VE MUADİL OLAN YERLERDE VAKİT GEÇİRMELERİ. YÖNETİMİMİZDE BELEDİYEMİZİN TESİSLERİN ARASINA GİRECEK GENÇLERİN
VAKİT GEÇİRECEĞİ KAHVE ÇAY İÇECEĞİ ÖZEL BİR RESTORANT KATININ OLACAĞI İÇİNDE İNTERNETTE BİLGİSAYARA LANGIRT HATTA KONSOL OYUNLARINA KADAR İÇİNDE OLACAĞI BELEDİYE HİMAYESİNDE BİR TESİSLEMEYE GİDECEK.İSTANBULUMUZ VE TÜRKİYEMİZDE BİR MODEL ORTAYA KOYACAĞIZ.
*ZEYTİNBURNULU.COM*
YÖNETİMİMİZDE ZEYTİNBURNU YARARLANACAĞI
ŞEHİR İÇİ BİR MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRECEĞİZ.TESİSLERİMİZDEN İNDİRİMLERDEN SPOR PARKALARINDAKİ RANDEVULERİ KADAR DİJİTALEŞTİRECEK. UYGULARIMIZI KULLANACAK HEMŞEHİRLERİMİZE AVANTAJ VE FIRSATLAR KURACAĞIZ.UYGULAMIMIZDA GENÇLİK KONTENJANI SAĞLAYARAK YÖNETİMİMİZDE YİNE GENÇLERİMİZE AYRICALIK TANIYACAĞIZ.
EĞER PARTİMİZ TARAFINDAN ADAY SEÇİLİRSEM; YENİDEN REFAH PARTİMİZİN ZEYTİNBURNU İLÇE TEŞKİLATI VE DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİMİN DESTEĞİYLE BİRLİKTE BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZI KAZANACAĞIMIZA İNANCIM SONSUZ.
BU VESİLEYLE BİZLERİ DİNLEYEN İZLEYEN TÜM ZEYTİNBURNULU HEMŞEHRİLERİME VE SİZ KIYMETLİ İSTANBUL TİMES AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM.
ZEYTİNBURNUNDA KOMŞULARIMIZ ŞUNA İNANSINLAR BİZ YENİDEN REFAH PARTİSİ OLARAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ALACAZ VE MİLLİ GÖRÜŞ BELEDİYECİLİĞİ İLE KOMŞULARIMIZA EN HAYIRLI HİZMETLERİ YAPACAĞIZ.
VE SLOGANIMIZ İLE KONUŞMAMIZA SON VERİYORUM
. ZEYTİNBURNU İÇİN HAYIRLI OLACAK…
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)