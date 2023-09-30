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Başkan Arısoy: Öğrencilerimiz Artık Daha Şanslı Dedi

Yenileri de Hizmet İçin Gün Sayıyor” 2019 yılından bu yana Zeytinburnu’ndaki okulların ciddi bir dönüşüm sürecine girdiğini, bu dönemde eski okulların yıkılıp yeniden inşa edildiğini ve ilçeye yeni okullar da kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’nda okulların tamamının depreme dayanıklı hale getirirken eğitim alanında önemli bir gelişme kaydettik.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Eylül 2023 Cumartesi 19:54
Başkan Arısoy: Öğrencilerimiz Artık Daha Şanslı Dedi
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Artık ilçemizdeki tüm okullar tekil eğitim sistemine geçmiş bulunuyor.” dedi. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda devam 19. Yöresel Günler Şöleni’ni her akşam ziyaret ederek Zeytinburnulu vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un konuşma gündeminde ilçedeki eğitim sistemi vardı. Görevde olduğu 4.5 yıllık süre zarfında Zeytinburnu’nda okullara yapılan yatırım ve hizmetlerle ilgili vatandaşlara detaylı bilgi veren Başkan Arısoy’un konuşma özeti şu şekildeydi:

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ”

"19. Yöresel Günler etkinliğimiz bütün coşkusuyla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Hazır buraya çıkmışken, ilçemiz için yaptığımız çalışmaların bazılarından sizlere bahsetmek istiyorum. 2019 yılında, Zeytinburnu hizmetkarlığına soyunurken, 4.5 yıl önce verdiğim sözlerden biri ile ilgili çok kısa bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Ne demiştik biz yola çıkarken? 'Herhangi bir mesele bizim Zeytinburnu Belediyemiz ile ilgiliyse, o iş bizim asli bir işimizdir. Değilse ilgili kuruma müracaatta bulunmak bizim işimizdir.'

“ESKİ OKULLARIMIZI YIKIP YENİDEN YAPTIK”

Okullarımız her zaman bizim için önemli oldu. Adaylığım döneminde belediye hizmet binamızın hemen yanı başında, projesi belediyemiz tarafından hazırlanan ve hafriyatı alınmış şekilde bekleyen Ayhan Şahenk Ortaokulu ve Fatma Süslügil İlkokulu tamamlandı. 3 senedir eğitim vermeye devam ediyor. Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatı belediyemiz tarafından başlatılmış ama yarım kalmıştı. Onu tamamladık, konferans salonu ve yurduyla birlikte ilçemize çok güzel bir okul daha kazandırmış olduk. Sümer İmamhatip Ortaokulu, Reşat Tardu Ortaokulu ve Merkezefendi İlkokulu yıkılıp yeniden yapıldı.

“6 FARKLI OKUL TEK BİR KAMPÜS BÖLGESİNDE TEKİL EĞİTİM VERECEK”

Bir yeni okulumuz Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de geçen yıl eğitime başladı. Pandemi nedeniyle yavaşlayan inşaat sektöründen dolayı biraz geciken ve Cevizlibağ’da, içerisinde 3 yeni olmak suretiyle 6 okul barındıracak olan Mesleki ve Teknik Okullar Kampüsü inşaatımız devam ediyor. İnşallah Şubat ayında hizmete girecek olan, Şehit Büyükelçi Galip Balkar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi’nde eğitimler başlayacak.. Hepinizin bildiği üzere bu 3 okul başka 3 okula komşu, dolayısıyla o bölgede 6 okul tekil eğitime geçmiş olacak.

“İLÇEDEKİ TÜM OKULLAR TEKİL EĞİTİM SİSTEMİNE GEÇİYOR”

Bir başka yeni okulumuz da Eski Öğretmenevi’nin yerine yükselen Erhan Dedeoğlu İlkokulumuz önümüzdeki 1 ay içinde eğitimlere başlayacak. İlçemizin farklı bölgelerinde henüz isimleri belli olmayan 4 okulumuzun da inşası sürüyor. 1999 yılından sonra yapılan iki okulumuzu da tahliye ettik. Yeni inşaatlara çok yakında başlıyoruz. Böylelikle ilçemizde depreme dayanıksız hiçbir okulumuz kalmamış oluyor. Aynı zamanda tüm okullarımızda tekil eğitim sistemine geçilmiş oluyor."

Kaynak:istanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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